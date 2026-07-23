Medvjed ''zaglavio'' na stubu visokom 10 metara: Priča je imala tužan kraj

Autor:ATV redakcija
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Neobičan trenutak zabilježila je stanovnica Novog Meksika. Naime, crni medvjed se zaglavio na vrhu telefonskog stuba visine 10 metara.
Na snimku, koji je postao viralan i čija je autentičnost potvrđena, vidi se medvjed kako teško diše dok prednjim šapama drži stub, a zadnje noge mu vise sa obje strane.
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Snimak je napravila Šenon Malens, koja je putovala auto-putem iz Novog Meksika ka Oklahomi, kada je u ruralnom području Gledstona primjetila životinju na vrhu stuba.
U pozivu hitnoj službi, koji je zabilježen na snimku, osoba van kadra je prijavila da se "medvked nalazi na vrhu stuba ulične rasvkete".
Operater je odgovorio da su već primili dojave o zaglavljenom medvjedu i da su obavijestili državnu službu za zaštitu divljih životinja "Game and Fish", ali da u tom trenutku nije bilo moguće intervenisati, prenosi Telegraf.rs.
Kako je objašnjeno pozivaocu, stručnjaci nisu mogli da uspavaju medvjeda jer bi, nakon sedacije, životinja vjerovatno pala sa velike visine i zadobila teške povrede.
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Snimak je objavilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova SAD, uz šaljivu poruku da "cijeni entuzijazam za američku energetsku dominaciju, ali da to nije ono što su mislili", a video je prikupio više od 230.000 pregleda.
Medvjed je kasnije, nažalost, uginuo.
Odjeljenje za ribu i divlje životinje Novog Meksika saopštilo je da je životinja, uprkos naporima lokalnih vlasti, doživjela strujni udar pre nego što je mogla da bude spasena.
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