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Medvjed ''zaglavio'' na stubu visokom 10 metara: Priča je imala tužan kraj

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ATV redakcija
23.07.2026 08:46

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Медвјед се заглавио на стубу на висини од 10 метара.
Foto: Herald-Mail Media/Facebook/Screenshot

Neobičan trenutak zabilježila je stanovnica Novog Meksika. Naime, crni medvjed se zaglavio na vrhu telefonskog stuba visine 10 metara.

Na snimku, koji je postao viralan i čija je autentičnost potvrđena, vidi se medvjed kako teško diše dok prednjim šapama drži stub, a zadnje noge mu vise sa obje strane.

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Snimak je napravila Šenon Malens, koja je putovala auto-putem iz Novog Meksika ka Oklahomi, kada je u ruralnom području Gledstona primjetila životinju na vrhu stuba.

U pozivu hitnoj službi, koji je zabilježen na snimku, osoba van kadra je prijavila da se "medvked nalazi na vrhu stuba ulične rasvkete".

Operater je odgovorio da su već primili dojave o zaglavljenom medvjedu i da su obavijestili državnu službu za zaštitu divljih životinja "Game and Fish", ali da u tom trenutku nije bilo moguće intervenisati, prenosi Telegraf.rs.

Nije preživio udar struje

Kako je objašnjeno pozivaocu, stručnjaci nisu mogli da uspavaju medvjeda jer bi, nakon sedacije, životinja vjerovatno pala sa velike visine i zadobila teške povrede.

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Snimak je objavilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova SAD, uz šaljivu poruku da "cijeni entuzijazam za američku energetsku dominaciju, ali da to nije ono što su mislili", a video je prikupio više od 230.000 pregleda.

Medvjed je kasnije, nažalost, uginuo.

Odjeljenje za ribu i divlje životinje Novog Meksika saopštilo je da je životinja, uprkos naporima lokalnih vlasti, doživjela strujni udar pre nego što je mogla da bude spasena.

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Tagovi :

Novo Meksiko

Medvjed

medvjed na stubu

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