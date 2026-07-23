Usljed vrućine registrovano preko 5.000 dodatnih smrtnih slučajeva

Iz francuske agencije za javno zdravlje saopšteno je da je u toj zemlji 17. juna i 2. jula registrovano 5.764 dodatnih smrtnih slučajeva usljed vrućine.

U saopštenju se ističe da su smrtni slučajevi osoba starijih od 75 godina činili preko dvije trećine dodatnog mortaliteta, pri čemu se preko polovine ukupnog broja smrtnih ishoda dogodilo između 25. i 27. juna.

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Prema podacima iz prethodnih godina, područja pogođena vrućinom zabilježila bi 15.910 smrtnih slučajeva da nije bilo toplotnog talasa.

Prošlog mjeseca, Francuska je imala najtoplije dane ikada 24. i 25. juna, zajedno sa rekordnim noćnim vrućinama i temperaturom koja je na mnogim mjestima prelazila 40 stepeni Celzijusa.

(Srna)