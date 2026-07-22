Koliko šoljica kafe dnevno je bezbjedno za zdravlje?

Najnovije istraživanje Američkog udruženja za zdravlje srca pokazalo je da je do pet šoljica kafe dnevno bezbjedno za srce za većinu odraslih, te da čak može imati i određene benefite.

Kafa je najpopularniji način konzumiranja kofeina širom svijeta, ali iako je povezana sa višestrukim zdravstvenim prednostima, postoji stalno pitanje koliko je zapravo bezbjedno piti, prenosi "Juronjuz".

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Američko udruženje za zdravlje srce sada je objavilo da je konzumiranje do 400 miligrama kofeina dnevno, oko pet šoljica, generalno bezbjedno za većinu odraslih i može biti povezano sa boljim zdravljem srca.

"Ekvivalent do pet šoljica kafe sa kofeinom dnevno bez dodatog šećera je bezbjedno i ne povećava kardiovaskularni rizik", rekao je Gregori M. Markus, koautor rada i profesor medicine na Univerzitetu Kalifornije u San Francisku.

Analiza je pokazala da je ova količina, takođe, povezana sa manjim rizikom od nekoliko kardiovaskularnih stanja, uključujući srčanu insuficijenciju, srčane bolesti i moždani udar, kao i hipertenziju i dijabetes tipa 2 kod pojedinih osoba.

Najniži rizik od smrtnosti primjećen je pri umjerenim nivoima unosa, između dvije i četiri šolje dnevno.

Kafa je glavni izvor kofeina za većinu odraslih, ali čaj, čokolada, gazirana pića i lijekovi koji se izdaju bez recepta i na recept takođe doprinose dnevnom unosu.

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Autori napominju da se o kofeinu iz ovih drugih izvora zna mnogo manje, posebno u visokim dozama kao što su energetska pića, što može izazvati kardiovaskularna oštećenja i zahtijeva dalja istraživanja.

Kofein koji se konzumira u kafi metaboliše se u jetri i generalno dostiže najveću koncentraciju kod većine ljudi u roku od sat vremena.

Međutim, način na koji pojedinci obrađuju kofein zavisi od njihove genetike, metabolizma, starosti i prethodnog unosa.

Kada se redovno konzumira više kafe sa kofeinom, neki ljudi mogu razviti toleranciju na veće nivoe kofeina, dok drugi ljudi mogu osjetiti jače efekte od iste količine.

Iako istraživanja sugerišu da konzumiranje kofeina može biti povezano sa određenim kardiovaskularnim koristima za neke ljude, Markus je ukazao da je važno zapamtiti da ne postoji strategija "jedna veličina za sve" za bezbjednu konzumaciju kofeina.

"Ono što može biti razumna količina za jednu osobu može izazvati neželjene efekte, poput palpitacija srca, anksioznosti ili poremećaja sna kod druge", rekao je Markus i dodao da je ključno obratiti pažnju na to kako svako tijelo reaguje na kofein.

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Istovremeno, istraživači su primjetili da nisu svi načini konzumiranja kafe podjednako korisni za zdravlje srca.

Velike količine dodatog šećera, aromatizovanih sirupa i mliječnih proizvoda mogu značajno povećati unos kalorija i neutralisati potencijalne zdravstvene koristi povezane sa samom kafom.

(Srna)