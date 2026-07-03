Nova tragedija u BiH: Preminula djevojčica (6), naređena obdukcija

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U zeničkom naselju Mokušnice u četvrtak, 2. jula, dogodila se tragedija. Šestogodišnja djevojčica prevezena je u besvjesnom stanju u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su ljekari, uprkos naporima, mogli samo konstatirati njenu smrt
"Dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela sinoć preminule šestogodišnje djevojčice, koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Meokušnice", rekla je portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.
Služba Hitne medicinske pomoći, dodaje, izašla je na poziv.
"Dežurna služba Policijske stanice Centar obaviještena je u 20.45 od strane Službe hitne medicinske pomoći Zenica da su u Kantonalnu bolnicu Zenica prevezli djevojčicu, rođenu 2020. godine, koja se nalazi u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku. O tome je obaviješten i dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva ZDK, koji je naložio obdukciju tijela – kazala je Ekinović.
Uviđaj na licu mjesta obavili su službenici Službe kriminalističke policije MUP-a ZDK.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Najnovije
10
38
10
32
10
28
10
26
10
24
Trenutno na programu