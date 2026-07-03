Logo

U 30. godini preminuo sportista Stefan Popović: Danas posljednji ispraćaj mladog fudbalera

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 09:25

Komentari:

0
У 30. години живота преминуо млади спортиста Стефан Поповић
Foto: Facebook/Glas Kotorvaroša/printscreen

Građani Kotor Varoša danas će na vječni počinak ispratiti Stefana Popovića, mladog fudbalera čija je prerana smrt potresla porodicu, prijatelje, saigrače i cijelu lokalnu zajednicu.

Stefan Popović bio je dugogodišnji član Fudbalskog kluba „Mladost“ iz Kotor Varoša, a nakon odlaska iz rodnog grada svoju sportsku karijeru nastavio je u Njemačkoj, gd‌je je nosio dres Fudbalskog kluba Feniks iz Minhena.

Od njega su se emotivnim porukama oprostili njegovi saigrači i prijatelji iz minhenskog kluba, napominjući da će ga pamtiti kao izuzetnog sportistu, predanog saigrača i velikog čovjeka koji je ostavio dubok trag među svima koji su ga poznavali.

Sahrana Stefana Popovića biće obavljena u danas, 3. jula, u 13 sati na Pravoslavnom groblju u Zubovićima. Tužna povorka krenuće u 12.30 sati ispred kapele na Novom groblju u Kotor Varošu.

Porodica, prijatelji, sportski kolektivi i brojni građani oprostiće se od Stefana posljednjim pozdravom, čuvajući uspomenu na njegov osmijeh, sportski duh i dobrotu po kojoj će ostati upamćen, prenosi Crna Hronika

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stefan Popović

sahrana

Kotor Varoš

preminuo sportista

fudbaler

Komentari (0)

Više iz rubrike

На локацији некадашње зграде Прве дирекције жељезница у БиХ основане 1898. године у Дервенти, постављена је легендарна локомотива "Ћиро"

Gradovi i opštine

Legendarni "Ćiro" ponovo u Derventi

11 h

0
Шести "Јелен Гарден Фест" у Приједору

Gradovi i opštine

Počinje šesti "Jelen Garden Fest" u Prijedoru

14 h

0
Хитна, санитарно возило

Gradovi i opštine

Obećano novo vozilo za dijalizne pacijente u Nevesinju

14 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Gradovi i opštine

Mladiću (22) u Mostaru petarda pukla u ruci

17 h

0

  • Najnovije

10

38

"Politikom i odlučnošću Milorada Dodika SNSD sve jači i spremniji"

10

32

PU Banjaluka uputila apel građanima da ne nasjedaju na lažne SMS poruke

10

28

„Najteže je što nema ni grob. Nemam gdje da mu prislužim svijeću“

10

26

Turska zabranila da LGBT kruzer pristane u njihovim lukama

10

24

Banka humanog mlijeka UKC Srpske primljena u Evropsku asocijaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima