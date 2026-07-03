U 30. godini preminuo sportista Stefan Popović: Danas posljednji ispraćaj mladog fudbalera

Građani Kotor Varoša danas će na vječni počinak ispratiti Stefana Popovića, mladog fudbalera čija je prerana smrt potresla porodicu, prijatelje, saigrače i cijelu lokalnu zajednicu.

Stefan Popović bio je dugogodišnji član Fudbalskog kluba „Mladost“ iz Kotor Varoša, a nakon odlaska iz rodnog grada svoju sportsku karijeru nastavio je u Njemačkoj, gd‌je je nosio dres Fudbalskog kluba Feniks iz Minhena.

Od njega su se emotivnim porukama oprostili njegovi saigrači i prijatelji iz minhenskog kluba, napominjući da će ga pamtiti kao izuzetnog sportistu, predanog saigrača i velikog čovjeka koji je ostavio dubok trag među svima koji su ga poznavali.

Sahrana Stefana Popovića biće obavljena u danas, 3. jula, u 13 sati na Pravoslavnom groblju u Zubovićima. Tužna povorka krenuće u 12.30 sati ispred kapele na Novom groblju u Kotor Varošu.

Porodica, prijatelji, sportski kolektivi i brojni građani oprostiće se od Stefana posljednjim pozdravom, čuvajući uspomenu na njegov osmijeh, sportski duh i dobrotu po kojoj će ostati upamćen, prenosi Crna Hronika