Počinje šesti "Jelen Garden Fest" u Prijedoru

Šesti festival „Jelen Garden Fest“ postaje epicentar nezaboravnog iskustva, spajajući ljubitelje muzike u jedinstvenom ambijentu.

Ovogodišnje izdanje obećava da će nadmašiti sva očekivanja, donoseći urbani ritam i dobru energiju.

Ljetna bašta od šezdesetih godina prošlog vijeka prkosi vremenu kao utočište mladosti i umjetnosti. Generacije su gradile tradiciju muzike i dobre zabave.

Osnovna ideja od samog početka Garden Festa bila je da se u Prijedoru oživi urbana muzička scena. Već prvo izdanje, koje je trajalo tri dana odmah je privuklo ogroman broj posjetilaca iz cijele BiH, ali i regiona.

"Tu je i organizatori, produkcija, PR tim ima svoj zadatak, marketing ekipa, dakle ima nas veliki broj ljudi koji su uključeni u cijelu organizaciju Garden Festa. Nekako smo se već uhodali, tako da nam se čini što Festival više raste da je nama iz godine u godinu lakše taj isti Festival i pripremiti", rekao je portparol „Jelen Garden Festa“ Dejana Topić Daljević.

A ove godine, domaćini ljestvicu podižu još više. Vojko V, Zoster, Edo Majka i Rundek Haustor i ekipa nastupiće prve festivalske večeri. Koliko je zagrijana atmosfera u gradu govori i to da je grupa ljubitelja dobre muzike doputovala čak iz Slovenije.

"Očekujemo jako dobru atmosferu, očekujemo jako dobro druženje. Došli smo iz Slovenije sa par prijatelja tako da kao i svake godine očekujemo da će da bude jako dobro, i puno pozitivne energije", izjavio Slovenije Rajko Lopar.

Za prijedorske ugostitelje vikend pred nama donosi povećan obim posla, ali i neku novu, pozitivnu energiju.

"Spremni smo i utvari jedva čekamo jer i sami osjetimo tu energiju Festivala. Dugi niz godina se već održava i svake godine mi osjetimo povećan obim posla što nama znači, isto što i smatram da sam Festival znači za sve građane, tako znači i za nas i evo mi se radujemo i čekamo sam Festiva. Da li ćete vi poslije završene smjene da pređete u Ljetnu baštu? Pa naravno ukoliko bude prilike i ukoline ne bude umora, hoću", iz Prijedora Valentina Popović.

Generalni pokrovitelj Festivala je grad Prijedor. Iz Gradske uprave ističu da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za lokalni turizam. Grad oživi, a svi građani i gosti osjete atmosferu koja stiže iz Ljetne bašte.

"Moram da kažem da je taj Festival jedan od brendova našeg grada, definitivno postaje, jer svi smještajni kapaciteti u našem gradu budu popunjeni, što znači pokazatelj da dolazi mnogo ljudi van naše lokalne zajednice i da je to prepoznato u regionu", izjavio načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije grada Prijedor Aleksandar Milješić.

Nakon što završi prva festivalska veče, Brkovi, Bombaj štampa, Mile Kekin i Peki će u nedelju zatvoriti ovogodišnji Festival. Prijedor je spreman za još jedan vikend za pamćenje.