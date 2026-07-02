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U koje sve države se može putovati sa pasošem BiH?

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 20:29

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У које све државе се може путовати са пасошем БиХ?
Foto: ATV

Najnoviji podaci Henley Passport Indexa za drugi kvartal tekuće godine pokazuju da se BiH nalazi među 50 država sa najjačim pasošima na svijetu.

Prema ovom međunarodnom rangiranju, pasoš Bosne i Hercegovine zauzima 43. mjesto, a njegovim vlasnicima omogućava putovanje bez vize u čak 122 države svijeta.

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Henley Passport Index obuhvata 199 pasoša i rangira ih prema broju zemalja u koje njihovi građani mogu putovati bez prethodnog pribavljanja vize. Lista se izrađuje na osnovu službenih podataka Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA).

Na vrhu liste i ove godine nalazi se Singapur, čiji građani bez vize mogu putovati u čak 192 države.

Drugo mjesto dijele Japan, Južna Koreja i Ujedinjeni Arapski Emirati, sa mogućnošću putovanja u 188 zemalja, dok je treća Švedska sa pristupom u 187 država.

Kada je riječ o regionu, Hrvatska se nalazi na odličnom osmom mjestu, a njen pasoš omogućava putovanje bez vize u 182 države, piše Crna-Hronika.

Među deset najjačih pasoša svijeta nalaze se i Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španija, Nizozemska, Norveška, Švicarska, Velika Britanija, Australija, Kanada i Sjedinjene Američke Države.

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Iako pasoš Bosne i Hercegovine nije među vodećima u svijetu, građanima i dalje omogućava bezvizna putovanja u veliki broj zemalja, što ga svrstava među najvrednije pasoše u globalnim okvirima i olakšava turistička, poslovna i privatna putovanja širom svijeta.

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