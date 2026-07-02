U koje sve države se može putovati sa pasošem BiH?

Najnoviji podaci Henley Passport Indexa za drugi kvartal tekuće godine pokazuju da se BiH nalazi među 50 država sa najjačim pasošima na svijetu.

Prema ovom međunarodnom rangiranju, pasoš Bosne i Hercegovine zauzima 43. mjesto, a njegovim vlasnicima omogućava putovanje bez vize u čak 122 države svijeta.

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Henley Passport Index obuhvata 199 pasoša i rangira ih prema broju zemalja u koje njihovi građani mogu putovati bez prethodnog pribavljanja vize. Lista se izrađuje na osnovu službenih podataka Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA).

Na vrhu liste i ove godine nalazi se Singapur, čiji građani bez vize mogu putovati u čak 192 države.

Drugo mjesto dijele Japan, Južna Koreja i Ujedinjeni Arapski Emirati, sa mogućnošću putovanja u 188 zemalja, dok je treća Švedska sa pristupom u 187 država.

Kada je riječ o regionu, Hrvatska se nalazi na odličnom osmom mjestu, a njen pasoš omogućava putovanje bez vize u 182 države, piše Crna-Hronika.

Među deset najjačih pasoša svijeta nalaze se i Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španija, Nizozemska, Norveška, Švicarska, Velika Britanija, Australija, Kanada i Sjedinjene Američke Države.

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Iako pasoš Bosne i Hercegovine nije među vodećima u svijetu, građanima i dalje omogućava bezvizna putovanja u veliki broj zemalja, što ga svrstava među najvrednije pasoše u globalnim okvirima i olakšava turistička, poslovna i privatna putovanja širom svijeta.