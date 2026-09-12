Logo

"Ogromna podrška SNSD-u iz srca Hercegovine"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 22:13

Komentari:

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић
Foto: MiloradDodik/X

U Trebinju se pobjeda ne najavljuje - ona se ovdje osjeća, istakla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na predizbornoj tribini u Trebinju.

"Idemo zajedno, do pobjede", poručila je Cvijanović.

Hiljade ljudi, baklje, zastave i ogromna podrška iz srca Hercegovine, istakao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić na predizbornoj tribini u Trebinju.

"Ovo je snaga naroda, vjera u Republiku Srpsku i siguran korak ka pobjedi! Hvala, Trebinje", istakao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SNSD

Željka Cvijanović

Savo Minić

Hercegovina

Trebinje

Izbori 2026.

Komentari (0)

Više iz rubrike

Изборна трибина СНСД-а "Разговор са грађанима" одржана је вечерас, 12.07.2026, у Билећи.

Republika Srpska

Dodik: Cilj da u svakoj opštini bude izgrađeno dovoljno smještajnih mjesta za djecu

3 h

0
Изборна трибина СНСД-а "Разговор са грађанима" одржана је вечерас у Билећи.

Republika Srpska

Minić: Narod 4. oktobra ima šansu da obezbijedi sigurnost i slobodu

4 h

3
Основна школа "Вук Караџић", Лопаре

Republika Srpska

Značajna ulaganja Vlade u škole širom Republike Srpske

5 h

0
Кампања Упознајте српско страдање у Риму

Republika Srpska

Priča o srpskim žrtvama stigla do velikog broja građana Rima

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

42

Herera srušio Zrinjski u derbiju kola

22

13

"Ogromna podrška SNSD-u iz srca Hercegovine"

22

09

Nova žetva medalja reprezentativaca Srpske u "Boriku"

22

03

Vuk Vuković pušten na slobodu

21

56

Međunarodna banda uzimala vozila na lizing, pa ih preprodavala širom Balkana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima