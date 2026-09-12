"Ogromna podrška SNSD-u iz srca Hercegovine"

U Trebinju se pobjeda ne najavljuje - ona se ovdje osjeća, istakla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na predizbornoj tribini u Trebinju.

"Idemo zajedno, do pobjede", poručila je Cvijanović.

Hiljade ljudi, baklje, zastave i ogromna podrška iz srca Hercegovine, istakao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić na predizbornoj tribini u Trebinju.

"Ovo je snaga naroda, vjera u Republiku Srpsku i siguran korak ka pobjedi! Hvala, Trebinje", istakao je Minić.