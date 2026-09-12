"Ogromna podrška SNSD-u iz srca Hercegovine"

Autor:ATV redakcija
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U Trebinju se pobjeda ne najavljuje - ona se ovdje osjeća, istakla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na predizbornoj tribini u Trebinju.
"Idemo zajedno, do pobjede", poručila je Cvijanović.
Hiljade ljudi, baklje, zastave i ogromna podrška iz srca Hercegovine, istakao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić na predizbornoj tribini u Trebinju.
"Ovo je snaga naroda, vjera u Republiku Srpsku i siguran korak ka pobjedi! Hvala, Trebinje", istakao je Minić.
Hiljade ljudi, baklje, zastave i ogromna podrška iz srca Hercegovine. — Savo Minić (@minic_savo) September 12, 2026
Ovo je snaga naroda, vjera u Republiku Srpsku i siguran korak ka pobjedi!
Hvala, Trebinje! pic.twitter.com/QoiIojHy4C
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