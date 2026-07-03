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Pritvoren Banjalučanin zbog prijetnji da će ubiti dijete i roditelje supruge

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Ognjen Matavulj
03.07.2026 14:37

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Основни суд у Бањалуци
Foto: ATV

Osnovni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor za S.R. iz Banjaluke, osumnjičenom da je prijetio ubistvom svom maloljetnom djetetu i roditeljima supruge, potvrđeno je za ATV.

”Sud je donio rješenje o određivanju pritvora protiv S.R. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici”, navode u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Uticaj na svjedoke i ponavljanje djela

Dodaju da je pritvor određen zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.

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”Ovim rješenjem suda pritvor može trajati najduže mjesec dana od lišenja slobode odnosno do 30. jula 2026. godine. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Krivičnom vijeću suda, u roku od 24 časa”, navode u Osnovnom sudu u Banjaluci.

Sina vezao za banderu

Prema nezvaničnim informacijama radi se o muškarcu koji je nedavno hapšen nakon što je sina vezao za banderu u banjalučkom naselju Lauš.

Iz tužilaštva je ranije saopšteno da je S.R. osumnjičen da je 30. juna uputio prijetnje da će lišiti života maloljetno dijete i roditelje od supruge, čime je ugrozio njihovo spokojstvo i duševno zdravlje.

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Tagovi :

nasilje u porodici

određen pritvor

Osnovni sud Banjaluka

vezao sina za banderu

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