Savjet za razvoj Republike Srpske: Razmatrane mjere podrške mladima

U okviru aktivnosti Savjeta za razvoj Republike Srpske, danas je u Banjoj Luci, u sjedištu Vlade, održan okrugli sto na temu „Podrška mladima“.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici republičkih institucija, omladinskih udruženja i ostalih organizacija koja se, između ostalog, bave pitanjima mladih u Republici Srpskoj.

Tokom diskusije identifikovani su izazovi sa kojima se mladi susreću, kao i mjere kojima bi se podržao omladinski sektor.

Konstatovano je da postoji zakonodavni i strateški okvir za unapređenje položaja mladih u Republici Srpskoj, ali da je potrebno veće angažovanje svih u praksi.

Diskutovano je o brojnim aktuelnim pitanjima poput upisne politike, školske prakse, volonterskog rada, kao i podsticanju mladih ljudi da žive i rade na selu. Zaključeno je da je neophodna što bolja saradnja institucija i omladinskih udruženja, kako bi se osnažili programi podrške mladima, kao budućim nosiocima razvoja društva.

Savjet za razvoj Republike Srpske nastaviće sa organizovanjem tematskih okruglih stolova i konsultacija, s ciljem utvrđivanja konkretnih i primjenjivih rješenja od značaja za dalji razvoj Republike Srpske.