Logo

Savjet za razvoj Republike Srpske: Razmatrane mjere podrške mladima

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 14:47

Komentari:

0
Савјет за развој Српске одржан састанак у Бањалуци
Foto: Ustupljena fotografija

U okviru aktivnosti Savjeta za razvoj Republike Srpske, danas je u Banjoj Luci, u sjedištu Vlade, održan okrugli sto na temu „Podrška mladima“.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici republičkih institucija, omladinskih udruženja i ostalih organizacija koja se, između ostalog, bave pitanjima mladih u Republici Srpskoj.

Tokom diskusije identifikovani su izazovi sa kojima se mladi susreću, kao i mjere kojima bi se podržao omladinski sektor.

Konstatovano je da postoji zakonodavni i strateški okvir za unapređenje položaja mladih u Republici Srpskoj, ali da je potrebno veće angažovanje svih u praksi.

Diskutovano je o brojnim aktuelnim pitanjima poput upisne politike, školske prakse, volonterskog rada, kao i podsticanju mladih ljudi da žive i rade na selu. Zaključeno je da je neophodna što bolja saradnja institucija i omladinskih udruženja, kako bi se osnažili programi podrške mladima, kao budućim nosiocima razvoja društva.

Savjet za razvoj Republike Srpske nastaviće sa organizovanjem tematskih okruglih stolova i konsultacija, s ciljem utvrđivanja konkretnih i primjenjivih rješenja od značaja za dalji razvoj Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savjet za razvoj Srpske

Sastanak

Vlada Republike Srpske

podrška mladima

Komentari (0)

Više iz rubrike

СПС Горан Селак изабрани носиоци листа

Republika Srpska

Ovo su nosioci lista SPS-a na izborima

1 h

0
"Одбацујемо покушаје политизације законитог поступања полиције приликом одузимања ратних застава БиХ"

Republika Srpska

"Odbacujemo pokušaje politizacije zakonitog postupanja policije prilikom oduzimanja ratnih zastava BiH"

2 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

"Srpska ima institucionalnu snagu i sposobnost da odoli pritiscima"

2 h

0
предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Izbori se održavaju u neravnopravnim okolnostima, ali odnijećemo ozbiljnu pobjedu

3 h

9

  • Najnovije

16

11

Kako funkcioniše senzor u lopti koji je Hrvatsku izbacio sa Mundijala

16

07

Zbog ubistva srpskog bračnog para uhapšen bivši pripadnik OVK

16

05

Zaplijenjena hrpa para u BiH: Pronađen i snajper

16

00

Drama na snimanju spota Milice Pavlović: Automobil u plamenu, vatrogasci na terenu

15

58

Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ubistvo srpskog bračnog para

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima