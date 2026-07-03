Autor:ATV redakcija
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EU se pretvara u vojno-političko-ekonomski blok, u okviru kojeg se oblikuje vojni identitet, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Činjenica je da se vojni identitet generalno oblikuje u EU i da blok postaje vojno-političko-ekonomski. To je potpuno drugačija realnost", naveo je Peskov.
On je podsjetio da EU troši velike svote novca na militarizaciju svojih članica, uz napomenu da Rusija to uzima u obzir, prenio je "Sputnjik".
"To je realnost koja trenutno postoji u Evropi. Naravno, uzimamo to u obzir", dodao je Peskov, prenosi Srna
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