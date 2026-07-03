Muškarac izvučen iz ruševina u Venecueli nakon osam dana

Muškarac je izvučen živ iz ruševina nakon što je osam dana bio zarobljen ispod betonskih blokova zgrade koja se srušila nakon dva zemljotresa u Venecueli.

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima, koji su prošle nedjelje pogodili zemlju, porastao na najmanje 2.595.

Kako kažu patolozi, najveći problem prave visoke temperature koje ubrzavaju raspadanje tijela i otežavaju identifikaciju žrtava. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih.

Hitne službe su više od 100 sati pokušavale da oslobode Ernana Hila nakon što su ga locirale ispod 140 tona ruševina.

Delsi Rodrigez je saopštila da je broj stradalih povećan za oko 300 u odnosu na prethodni dan, ali još uvijek nije objavljena procjena broja nestalih niti konačan broj žrtava, prenosi Si-En-En.

Sumnje u zvanične podatke dodatno su pojačane nakon što je forenzički patolog iz savezne države La Gvaira, jednog od najteže pogođenih područja, za Si-En-En rekao da broj koji saopštava vlada "ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih".

Prema riječima patologa, improvizovana mrtvačnica u kojoj radi obrađuje oko 400 tijela dnevno, dok su kapaciteti hladnjača potpuno popunjeni.

Zbog nedostatka prostora, vreće sa tijelima privremeno se ostavljaju na otvorenom, gdje visoke temperature ubrzavaju raspadanje posmrtnih ostataka.

"La Gvaira je neopisiva. Toliko je slučajeva, toliko porodica. Najteže su pogođene porodice sa nižim prihodima", rekla je patološkinja. Ona je navela da mnoge porodice same izvlače tijela svojih najbližih iz ruševina i donose ih u mrtvačnice, jer spasilačke službe ne uspijevaju da odgovore na razmere katastrofe.

Prve procjene

Prve procjene Američkog geološkog zavoda ukazuju na veliku vjerovatnoću da je u zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale poginulo više desetina hiljada ljudi.

Sličnu procjenu iznio je i koordinator Ujedinjenih nacija za Venecuelu Đanluka Rampolja del Tindaro, koji je rekao da međunarodne organizacije računaju na broj žrtava veći od do sada objavljenog.

Zbog nedostatka zvaničnih informacija, građani se sve više oslanjaju na nezvanične baze podataka za prijavljivanje nestalih osoba, prenosi Si-En-En.

Platforma "Venezuela Reporta", koja prikuplja podatke putem prijava građana, procjenjuje da se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestali, iako te brojke nisu nezavisno potvrđene.

Predsejdnik Narodne skupštine Horhe Rodrigez rekao je da se u najteže pogođenim dijelovima države La Gvaira u trenutku zemljotresa nalazilo oko 30.000 ljudi, od kojih je približno 20.000 evakuisano ili spaseno.

Problemi sa identifikacijom

Pored rastućeg broja žrtava, veliki problem predstavlja i identifikacija tijela.

Prema navodima forenzičara, mnoga tijela su u poodmakloj fazi raspadanja, pa se identifikacija često obavlja na osnovu tetovaža, stomatoloških zahvata ili odjeće, dok je DNK analiza uglavnom nedostupna zbog visokih troškova.

"Stiže mnogo djece čija tijela više ne mogu da prepoznaju ni članovi porodice", rekla je patološkinja i dodala da su forenzičke službe preopterećene i da zaposleni rade pod ogromnim psihološkim pritiskom.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 jedinica Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira i glavni grad Karakas.

Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 jedinica Rihterove skale.

Građani Venecuele poručuju da vlast nije pravovremeno reagovala i zahtjevaju hitno angažovanje teške mehanizacije, prenosi RTS



