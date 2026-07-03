Minić sa predstavnicima Crvenog krsta Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Republike Srpske Rajkom Lazićem.

Tokom sastanka poseban akcenat stavljen je na poboljšanje kontinuirane finansijske podrške Crvenom krstu Republike Srpske, kako bi ova organizacija nesmetano realizovala svoje programske aktivnosti i nastavila da jača svoje kapacitete.

Premijer Minić istakao je da Vlada Republike Srpske prepoznaje Crveni krst kao dokazanog i pouzdanog partnera, koji svojim radom daje značajan doprinos sistemu humanitarne i socijalne zaštite u Republici Srpskoj.

Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske upoznao je premijera sa aktivnostima i prioritetima organizacije, s posebnim osvrtom na jačanje kapaciteta za djelovanje u vanrednim okolnostima, razvoj Edukativnog centra i unapređenje vidljivosti rada Crvenog krsta.

Istaknuto je da će institucije Republike Srpske i u narednom periodu nastaviti da podržavaju rad Crvenog krsta, prepoznajući njegovu nezamjenjivu ulogu u pružanju pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.