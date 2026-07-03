Minić sa predstavnicima Crvenog krsta Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Republike Srpske Rajkom Lazićem.
Tokom sastanka poseban akcenat stavljen je na poboljšanje kontinuirane finansijske podrške Crvenom krstu Republike Srpske, kako bi ova organizacija nesmetano realizovala svoje programske aktivnosti i nastavila da jača svoje kapacitete.
Premijer Minić istakao je da Vlada Republike Srpske prepoznaje Crveni krst kao dokazanog i pouzdanog partnera, koji svojim radom daje značajan doprinos sistemu humanitarne i socijalne zaštite u Republici Srpskoj.
Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske upoznao je premijera sa aktivnostima i prioritetima organizacije, s posebnim osvrtom na jačanje kapaciteta za djelovanje u vanrednim okolnostima, razvoj Edukativnog centra i unapređenje vidljivosti rada Crvenog krsta.
Istaknuto je da će institucije Republike Srpske i u narednom periodu nastaviti da podržavaju rad Crvenog krsta, prepoznajući njegovu nezamjenjivu ulogu u pružanju pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
16
11
16
07
16
05
16
00
15
58
Trenutno na programu