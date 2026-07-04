GSS na terenu: Pronađeno tijelo na planini

Gorska služba spašavanja Konjic je objavila da je na planini Prenj pronađeno tijelo i da se trenutno obavlja uviđaj Policijske uprave iz ovog grada.

Po završetku uviđaja, kako su objavili, oni će zbog okolnosti terena transportovati tijelo. Svijet Krvavi pregovori: Konobar se požalio na nehumane uslove rada, šef ga izbo nožem "Nakon što službenici PU Konjic obave uviđaj, uslijediće zahtjevan transport tijela s nepristupačnog planinskog terena, u kojem učestvuju pripadnici GSS Prenj, GSS Jablanica, HGSS Posušje i HGSS Čitluk", saopštili su.

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