Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

Jusuf Nurkić neće biti u mogućnosti da nastupi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u dvije naredne utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Selektor bh. košarkaša Dario Đerđa je potvrdio da sjajni Banjalučanin i član Dubaija Kosta Kondić neće biti član bh. selekcije.

“Nurkić će tokom jula biti u pregovorima za novi NBA ugovor, stoga zbog propisa i rizika od eventualne povrede neće biti sa nama u mečevima protiv Turske i Srbije. No, takođe smo se, na obostrano zadovoljstvo, dogovorili da bude na raspolaganju reprezentaciji u avgustu, kada su na rasporedu mečevi drugog kruga kvalifikacija”, ističe šef stručnog štaba Zmajeva.

Takođe je za zvaničnu stranicu Košarkaškog saveza BiH selektor Đerđa otkrio i kakva je situacija u vezi sa Kostom Kondićem.

“Nakon svih pokušaja da ga privolimo da igra za naš nacionalni tim, Kondić je na kraju istakao kako jednostavno ne želi nastupati za reprezentaciju BiH. Poštujemo njegovu odluku, to je sada za nas završena priča”, istakao je Đerđa.

Podsjetimo, reprezentacija BiH će dočekati Tursku u Zenici 2. jula, a četiri dana kasnije gostovati Srbiji.