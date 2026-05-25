Огромна змија убијена на аутобуској станици

АТВ
25.05.2026 11:13

Фото: Pexel/ Deepak Ramesha

Змија, за коју се претпоставља да је смук, дугачка око метар и по, снимљена је на аутобуској станици у Младеновцу.

Појава змије на јавном мјесту увијек изазове панику, али ако сагледамо ситуацију хладне главе, ријеч је о појави која је потпуно природна за ово доба године.

Мај је мјесец када су змије најактивније, јер пролећно отопљење покреће змије које излазе из зимског сна (брумације). Мај је такође период њиховог парења, када губе уобичајени опрез, много више се крећу и често лутају у потрази за партнером.

Притом, аутобуске станице су мјеста гдје, нажалост, често има остатака хране, што привлачи мишеве и пацове. Змије једноставно прате свој плијен.

У урбаним срединама у Србији у 99% случајева срећемо потпуно безопасне, неотровне змије. Најчешће су то смукови (који могу бити прилично велики, па дјелују застрашујуће) или водене змије (бјелоушке и рибарице) ако у близини има воде. Оне немају отров и људима не могу нанијети штету. Шансе да на станици сретнете шарку или поскока су минималне, јер оне избјегавају вреву и буку.

Човјек направио велику грешку

Међутим, неко је у Младеновцу направио грешку и убио ову змију. Змије су законом заштићене дивље животиње у Србији, а поред тога су природни дератизатори, једна змија очисти простор од глодара боље од било ког отрова.

Ако се змија налази на прометном мјесту и не може сама да оде, грађани Младеновца могу контактирати локалну комуналну инспекцију или "Ветерину Београд" (службу за Зоохигијену) који имају обучене људе за безбједно хватање и враћање животиња у њихово природно станиште.

За убијање змије пријети веома озбиљна казна. У Србији су све врсте змија заштићене законом (према Закону о заштити природе и Правилнику о проглашењу строго заштићених и заштићених дивљих врста). Њихово убијање, злостављање, хватање или држање у заробљеништву сматра се озбиљним прекршајем, а у одређеним случајевима и кривичним дјелом.

Уколико убијете змију, држава прописује фиксне одштетне казне по јединки, у зависности од тога колико је врста угрожена:

  • 100.000 динара – за убиство шарке или планинског шаргана (наше отровнице).
  • 50.000 динара – за убиство четворопругог смука или шилца.
  • 40.000 динара – за све остале врсте змија (укључујући обичног смука, бјелоушку, рибарицу, па чак и поскока који је раније имао другачију тарифу).

(Телеграф)

