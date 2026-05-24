Шест младића из Црне Горе приведено због српске заставе

Шест младића из Црне Горе приведено је испред порте Манастира Светих Архангела код Призрена након што су покушали да се фотографишу са заставом Србије на узвишењу изнад манастирског комплекса.
Младиће је привела такозвана косовска полиција која их је послије написаних казни пустила на слободу.
Инцидент се догодио за вријеме одржавања традиционалне смотре фолклора "У сусрет Видовдану" у комплексу манастира, која је ове године окупила око 1.000 учесника и посјетилаца, пише Косово онлајн.
Смотра фолклора "У сусрет Видовдану" традиционално означава почетак Видовданских свечаности и један је од значајнијих догађаја за очување нематеријалног културног насљеђа Косова и Метохије.
Манифестација већ четврт вијека окупља културно-умјетничка друштва са циљем очувања српске традиције, пјесме и игре.
Ове године обиљежава се и деценија њеног одржавања у комплексу Манастира Светих Архангела.
