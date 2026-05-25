SIPA hapsila u Banjaluci, oduzete 43 bombe i arsenal oružja!

Policijski službenici SIPA na području Banjaluke uhapsili su jednu osobu i oduzeli veću količinu oružja, među kojima su i 43 ručne bombe.

Akcija je sprovedena po nalogu Suda BiH, a osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično djelo neovlašteni promet oružje i vojnom opremom. Nakon kriminalističke obrade on će biti sproveden u Tužižlaštvo BiH na dalje postupanje.

Bombe, trotil, muncija, detonatori

”Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni otkrivene su i privremeno oduzete 43 ručne bombe, među kojima se nalaze ručne bombe plastičnog tijela, crne boje, te ručne bombe, metalnog tijela, zelene boje. Zatim 50 trotilskih metaka od po 200 g, 20 trotilskih metaka mase od po 200 g u plastičnoj oblozi, četiri trotilska metka od po 100 g, 61 komad električnih detonatorskih kapisli, mobilni telefon sa improvizovanim izvedenim žicama obložene pvc-om i postavljenom detonatorskom kapislom, dva komada eksploziva”, saopštila je SIPA.

Oružje bilo namijenjeno prodaji u EU

Oduzet je i automat PPŠ, oznake ”EC 455”, sa okvirom i 40 metaka kalibra 7.62 mm, tri automatske puške sa okvirima, vojna puška ”PASP”, sa optikom i okvirom i prigušivačem, ručno prepravljena PAP-ovka, pištolj marke ”GSM”, kalibra 7,65 mm sa okvirom i osam metaka, hiljadu metaka kalibra 7,62 mm, 294 metka kalibr 5.56x45, smotak sporogorećeg štapina dužine oko 1,2 metra, dva protiavionska metka kalibra 20 mm i drugi predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

oduzeto oružje

”Prema rezultatima dosadašnje istrage navedeno vojno naoružanje, eksploziv i druga oprema, bili su namjenjeni za dalju prodaju i krijumčarenje u zemlje Evropske unije, a u cilju sticanja protipravne imovinske koristi.

SIPA nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica vezano za navedeno krivično djelo, kao i rad na sprečavanju svih oblika kriminala, sa posebnim akcentom na neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom”, navodi se u saopštenju.

Najviša prijetnja BiH

U SIPA naglašavaju da neovlašteno držanje, skrivanje i promet vojnog naoružanja predstavlja jednu od najviših i najopasnijih prijetnji bezbjednosti Bosne i Hercegovine, jer se radi o sredstvima čija sama egzistencija van kontrole države proizvodi stalnu, nepredvidivu i sistemsku ugroženost.

”Ovo oružje nije opasno tek u trenutku upotrebe, već samim svojim postojanjem stvara latentnu prijetnju po živote građana, javni, red, ustavni poredak i međunarodnu bezbjednost. Njegovo nezakonito skrivanje i nuđenje na tržištu ozbiljno narušava temeljni princip vladavine prava isključujući legitimitet države nad sredstvima sile i otvara prostor za najteže oblike kriminala, uključujući i terorizam, organizovani kriminal i masovno nasilje. Zbog razornog potencijala, nemogućnosti kontrole i nesagledivih posljedica koje mogu nastupiti u vrlo kratkom vremenskom periodu, ovakva pojava zahtjeva hitnu, odlučnu i sveobuhvatnu institucionalnu reakciju”, navodi SIPA.