Veliki iskorak u Kini: Održan poslovni seminar za privlačenje investicija u BiH

Ambasada Bosne i Hercegovine u Narodnoj Republici Kini, Opština Brod i Privredna komora kineskog grada Čingdao organizovali su 23. maja 2026. godine u Čingdaou poslovni seminar posvećen privlačenju investicija u BiH i promociji Slobodne zone opštine Brod.

Seminar je okupio oko 60 predstavnika kineskih kompanija, lokalnih institucija i privrednih asocijacija. Događaju su prisustvovali ambasador BiH u Kini Siniša Berjan, načelnik opštine Brod Milan Zečević sa delegacijom, kao i rukovodstvo Privredne komore grada Čingdao, jednog od najznačajnijih industrijskih i privrednih centara Kine, koji broji više od 10 miliona stanovnika.

U svom obraćanju, ambasador Berjan istakao je značaj jačanja ekonomske saradnje između dvije zemlje, naglasivši da ovakvi događaji predstavljaju važnu platformu za povezivanje privrednika i otvaranje novih mogućnosti za investicije i trgovinsku razmjenu.

"Republika Srpska i BiH raspolažu brojnim prednostima za strane investitore, uključujući povoljan geografski položaj, konkurentno poslovno okruženje, kvalifikovanu radnu snagu i pristup regionalnim i evropskim tržištima", istakao je ambasador Berjan, predstavljajući potencijale zemlje i aktuelne investicione projekte.

Načelnik opštine Brod Milan Zečević predstavio je privredne i investicione potencijale opštine Brod, sa posebnim osvrtom na Slobodnu zonu Brod, infrastrukturnu povezanost, povoljan geografski položaj i raspoložive kapacitete za razvoj proizvodnih, logističkih i izvozno orijentisanih djelatnosti. On je istakao opredijeljenost opštine Brod za stvaranje podsticajnog poslovnog ambijenta i spremnost lokalne administracije da pruži institucionalnu podršku stranim investitorima u realizaciji konkretnih projekata.

Ovom prilikom potpisan je i Sporazum o saradnji između Privredne komore grada Čingdao i Slobodne zone Brod, s ciljem unapređenja privredne saradnje, razmjene informacija i povezivanja kompanija zainteresovanih za zajedničke projekte i investicije.

Tokom seminara održani su i direktni razgovori između predstavnika kineskih kompanija, Ambasade BiH i delegacije opštine Brod, pri čemu su razmatrani konkretni modeli buduće saradnje u oblastima industrije, logistike, proizvodnje i trgovine.