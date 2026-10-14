Zet naručio nadgrobni spomenik za živu taštu

Šale o taštama dio su porodičnog folklora, ali jedan muškarac iz Hrvatske je otišao dalje od uobičajenih pošalica. Svojoj živoj tašti naručio je nadgrobnu ploču i organizovao dostavu na njenu kućnu adresu.

Na ploči su se nalazili njena fotografija, ime, krst, posveta i motiv slomljenog srca. Uz godinu rođenja, kao godina smrti bila je navedena 2026. Za dostavu je naveo taštinu adresu, a kao način plaćanja odabrao je pouzeće, prenosi Indeks.

Vlasnik firme koja je izradila ploču, Damir, objavio je detalje priče, uključujući prikaz narudžbine, potvrđene skice i gotovog proizvoda.

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Narudžbina nije izazvala sumnju

Damir, vlasnik preduzeća za izradu granitnih spomen-ploča, kaže da tokom primanja narudžbine ništa nije upućivalo na šalu. Takve se ploče mogu u celosti naručiti onlajn. Kupac je poslao fotografiju i tekst, odabrao dimenziju i prije izrade dobio skicu na potvrdu. Gotov proizvod potom se dostavnom službom šalje direktno na adresu.

Prema njegovim riječima, granitne spomen-ploče posljednjih su godina popularne jer su cjenovno pristupačnija alternativa izradi cijelog spomenika, a ujedno su trajne i jednostavne za postavljanje.

Kupac je odabrao dimenziju, poslao fotografiju tašte i naveo tekst za graviranje, uz zahtjev da se doda motiv slomljenog srca. Pošto je dobio skicu na uvid, potvrdio je da je sve u redu i izrada je krenula.

"Narudžbina je izgledala potpuno ozbiljno. Imali smo fotografiju, ime, godinu rođenja, navedenu 2026. kao godinu smrti, tekst posvete i potvrđenu skicu. Napravili smo sve što inače radimo prije izrade personalizovane ploče", objašnjava Damir.

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Na ploči je, između ostalog, pisalo da je "došlo vrijeme da se oprostimo" i da taštino mjesto za porodičnim stolom ostaje prazno. Posveta se završavala riječima "Konačno počivaj u miru", uz potpis zeta.

Tašta odbila dostavu, bila je jako ljuta

Gotova ploča pažljivo je zapakovana i poslata GLS-om na adresu navedenu u narudžbenici. Kada je dostavljač stigao, žena je shvatila o čemu se radi i odbila da preuzme paket. Nedugo nakon toga Damiru je zazvonio telefon.

"Nazvala nas je žena kojoj je paket bio poslat. Bila je, potpuno razumljivo, jako ljuta. Pokušao sam da joj objasnim da je narudžbinu napravio njen zet, da je potvrdio skicu i da smo mi samo izradili proizvod prema dobijenim uputstvima. Nije baš bila raspoložena za objašnjenja. Iskreno, ima i pravo", govori Damir. Paket se nakon neuspjele dostave vratio pošiljaocu.

Neuspela šala u najprometnijem dijelu sezone

Neobična narudžbina stigla je u najprometnijem periodu godine za Damirov tim. Uoči praznika Svih svetih, 1. novembra, broj narudžbina značajno raste jer klijenti žele da spomen-ploče do tog datuma budu postavljene na grobljima.

"Pred praznik Svih svetih imamo jako puno posla. Svaka narudžbina zahteva pripremu, materijal, graviranje, pakovanje i organizaciju dostave. Dok je nekome ovo bila šala, nama je oduzela vreme usred najprometnijeg perioda u godini", kaže Damir.

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Osim troška granita i izrade, firma je morala da plati slanje paketa i njegov povratak, budući da narudžbina zbog plaćanja pouzećem nije bila unapred naplaćena.

Promjena u poslovanju

Incident je doveo do konkretne poslovne odluke. Ovo preduzeće je ukinulo mogućnost plaćanja pouzećem za sve personalizovane narudžbine i uvelo obavezno plaćanje unapred.

"Ovo je ozbiljan posao. Svaka ploča nosi nečije ime, fotografiju i dio nečijeg života. Kada neko naruči potpuno personalizovan proizvod, potvrdi njegov izgled i zatim ga pošalje kao šalu uz plaćanje pouzećem, proizvođač preuzima čitav rizik. Nakon ovog slučaja odlučili smo da to više ne možemo da dopustimo", objašnjava Damir.

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Zeta su nakon svega pokušali da kontaktiraju, ali se više nije javljao. Poslao je samo jednu poruku u kojoj je stajalo: "To joj je poklon za čitav život, ali i za poslije toga."

Čitav slučaj ima i ironičan aspekt. Damir, osim preduzeća za izradu spomenika, vodi i posao s personalizovanim poklonima za rođendane, venčanja i druge proslave. Kaže da nakon ovog iskustva posebno ceni narudžbine kojima se slave srećni životni trenuci, a ne stvaraju porodični problemi.

(Indeks)