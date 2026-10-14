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Običaj koji je mnoge šokirao: Sveštenik i prisutni stavljaju novac na sanduk, ko na kraju uzima pare?

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14.10.2026 14:53

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Сандук сахрана цвијеће обичаји
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Kada je sveštenik na jednoj sahrani u Srbiji ostavio 200 dinara na sanduku, mnogi prisutni učinili su isto. Taj prizor podstakao je korisnicu društvene mreže Iks da u objavi potraži objašnjenje običaja čije joj značenje nije bilo jasno.

Ubrzo su se javili drugi korisnici, dijeleći svoja iskustva i tumačenja. Sudeći po komentarima, običaj ostavljanja novca na sanduku nije svuda isti, a razlikuju se i objašnjenja njegove svrhe u različitim krajevima Srbije.

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"Kad je završio opijelo u crkvi, sveštenik se prvi oprostio od pokojnika i na ikonu na sanduku stavio 200 dinara. I onda su svi prisutni, ljubeći krst, takođe stavljali novac, veće svote, vjerujući da je to za porodicu. A nije bilo", navodi se na Iksu.

Objava je pokrenula lavinu komentara građana koji su opisivali običaje na sahranama u svojim krajevima.

"Na bakinoj sahrani u manjem gradu ostavljali su novac na kovčeg. Sveštenik nam je rekao da uzmemo ako nam je sahrana bila veliki ekonomski teret, ali da bar dio damo u crkvu ili manastir kao prilog za pominjanje na 40 liturgija. Tako smo i uradili", piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

"Dozvolićete da je to meni, u najmanju ruku, čudno, jer u dijelu Šumadije gdje ja živim sav novac koji se stavlja na sanduk uzima pokojnikova porodica, jer je njoj i namijenjen, nezavisno od njenog ekonomskog statusa i bez bilo kakvih sugestija sveštenika."

Ipak, sudeći po komentarima, u pojedinim krajevima novac uzimaju i sveštenik i porodica.

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"Kod nas je običaj da, dok pop ne dođe, sve pare koje se ostave pored pokojnika idu porodici. A kad pop počne opijelo, pa do ukopa, sve što narod ostavi uzima pop", objašnjava jedna korisnica ove društvene mreže.

Međutim, mnogima nije bilo jasno zbog čega se novac uopšte ostavlja pored pokojnika.

"A zašto se uopšte ostavljaju pare pored pokojnika? Mislim, taj dio ne razumijem... Okej je kao pomoć porodici, ali što pored pokojnika?", upitala je jedna žena.

(ŽenaBlic)

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Tagovi :

običaji

pravoslavlje

Mrtvački sanduk

sahrana

sveštenik

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