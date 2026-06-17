Gdje je nestao ponos Banjaluke: Slatinska jagoda nedostižna želja mnogima

Slatina, mjesto pored Banjaluke, decenijama se ponosi svojim brendom, čuvenom slatinskom jagodom, koja je danas nedostižna želja za mnoge.

I dok je nekada svaka druga kuća uzgajala i prodavala ovo voće na veliko, danas su "Dani jagode" ukinuti, a proizvođača je toliko malo da je upitno može li se Slatina i dalje nazvati jagodičarskim krajem - razlog je nedostatak radne snage.

Domaća ili šumska jagoda, jednako su poznate po svojoj slatkoći i kvalitetu, a one iz Slatine decenijama slove za najbolje. Ipak, danas ih je teško kupiti, čak i u centru ovog mjesta.

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Slavko Glišić, koji se bavi prodajom jagoda, prisjeća se kako ranije nije bilo kuće u Slatini i okolnim selima u kojima se nisu gajile jagode.

"Postojali su otkupni centri i magacini, dolazili su ljudi, a oni koji su imali kamione vozili su robu za Zagreb, Split, Šibenik - praktično svuda. Danas tek poneka kuća ima jagode, ali nema ko da radi. Stariji više ne mogu, mladi odlaze i jednostavno nema radne snage", rekao je Glišić.

Slobodan Dobrnjac, mještanin, mada saglasan da su jagode možda malo skupe, ističe da su, kako kaže, ne slatke, već preslatke.

Odličan kvalitet ipak nije dovoljan za opstanak. Vremenom je ovdje ugašena i poznata manifestacija "Dani jagode“.

Mještani su razočarani, a situacija je otišla dotle da u Slatinu danas dolaze i jagode prodaju poljoprivrednici iz Gradiške.

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Od velike proizvodnje teška srca odustala je i Gordana Babić, umjesto jagoda danas bere trešnje.

"Ja sam se baš naveliko bavila ovom jagodom - teško je bilo za radnike, teško, nema ko raditi", rekla je Gordana.

Jagoda jeste slatka, ali je posao težak, a ljude više ne privlači ni dnevnica, iako je oko 100 maraka.

Porodica Babić zato sve radi sama - roditelji i djeca. Oni su jedna od tek dvije kuće u kraju koje i dalje uzgajaju ovo voće, ali su i oni značajno smanjili proizvodnju, na svega dunum i po.

"Kako radnike više ne možemo da nađemo, morali smo da ukinemo deo proizvodnje i da je svedemo na ono koliko sami možemo da uradimo i prodamo. Jer i tržište je svake godine sve gore, uvoz je veliki. Naša jagoda ne može da se poredi ni sa jednom drugom — ljudi dođu, probaju i kažu: ‘Jao, kako je slatka, kako je lijepa’, ali kada vide cijenu i oscilacije na tržištu, svako će uzeti jeftinije. Današnji standard života je skup", zaključila je Milica Babić, poljoprivredni proizvođač.

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Sezona jagoda ovih dana je i okončana, a Babići su ubrali svoje posljednje plodove. U Slatini, koja je nekad bila poznati jagodičarski kraj, više nema proizvođača.

(Euronjuz)