Građani BiH se digli protiv Severine zbog bolesno velikih para

Severina, koja na sva usta pljuje Srbiju iako je nekada redovno nastupala i uzimala novac, po svoj prilici više nije poželjna ni u Bosni i Hercegovini!

Ovoga puta građani BiH su se pobunili zbog najave njenog koncerta za doček nove 2027. godine na Trgu slobode u Tuzli, za koji će iz budžeta grada biti izdvojeno čak 230.000 konvertabilnih maraka.

Negativni komentari

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Čim se ova vijest pojavila na društvenim mrežama, ogorčeni građani u komentarima su osuli paljbu po hrvatskoj pjevačici i gradskim vlastima koje su odvojile ogroman iznos za njen novogodišnji nastup.

"E, moja Bosno, šta si dočekala, da se djeca liječe preko SMS poruka, a da plaćamo ovu 230.000 maraka za koncert. Da se promijeni čitava vlast pod hitno!", "Severina crpi Bosnu sad kad je završila sa Srbijom!", "Da li je moguće da se tolike pare daju za nečiji nastup? Bojkot!", "Ne želimo da nam ona pjeva ni za džabe!", "Hoće li biti kakvih jahti u Jali, zna li se šta?", "A rupe po ulicama kao krateri!", "Ja bih platila da je ne slušam!", "Cijela Tuzla jednu kozu muzla!", "Pa ovo je ludost. 230.000 dati jednoj ženi koja će se kriviti dva-tri sata. Koliko ljudi živi na ivici egzistencije?", "Na šta je država spala, da im ova cajka pjevaljka sa jahte po gradovima pravi dočeke nove godine. I to još građani plaćaju stotine hiljada, od Sarajeva, sad Tuzla. Strašno!", "Severina ne treba da pjeva ni za džabe, a ne da joj se da 230.000 maraka", samo su neki od komentara na račun Severine i najavljenog koncerta u ovom gradu u BiH.

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Inače, kako se navodi u medijima, angažman hrvatske pjevačice je već potvrđen ugovorom koji je Turistička zajednica Tuzle zaključila 2. juna 2026. godine u okviru organizacije novogodišnjeg programa za 31. decembar ove godine.

Prema dostupnim informacijama, vrijednost zaključenog ugovora iznosi 230.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. U postupku javne nabavke pristigla je jedna ponuda koja je ocijenjena prihvatljivom, nakon čega je posao i dodijeljen agenciji "Zeus d. o. o". Nabavka je izvršena pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja o nabavci.

Kao obrazloženje za primjenu takve procedure navedeno je da se radi o umjetničkom nastupu jedinstvenog karaktera, koji zbog specifičnosti izvođača i njegovog umjetničkog identiteta može realizovati isključivo određeni izvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik. U dokumentaciji dostupnoj na portalu javnih nabavki ističe se da je Severina tokom višedecenijske karijere izgradila status jedne od najprepoznatljivijih muzičkih zvijezda na prostoru bivše Jugoslavije, iza koje stoje brojni hitovi, rasprodati koncerti i značajna regionalna popularnost.

Organizatori očekuju da će novogodišnji koncert privući veliki broj posjetilaca i dodatno doprinijeti prazničnoj atmosferi u Tuzli, koja posljednjih godina bilježi značajnu posjećenost tokom novogodišnjih manifestacija.

Direktorka Turističke zajednice Tuzle Amra Jaganjac potvrdila je ovu vijest.

"Mogu potvrditi da će Severina nastupiti u Tuzli za doček 2027. Vjerujemo da će svojim hitovima i energijom prirediti nezaboravnu noć svim građanima Tuzle, ali i brojnim posjetiocima koji će nam se pridružiti iz drugih gradova i zemalja", rekla je Jaganjac za "Avaz".

Nije prvi put

Podsjetimo, ovo nije prvi put da građani Bosne i Hercegovine javno ustaju protiv Severine. Prije dvije godine takođe je vladala velika pobuna kad je objavljeno da će Severina pjevati za doček 2025. u Sarajevu na trgu, i to za 200.000 evra.

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Usljed poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, stanovnici ove države odlučili su tada da pokrenu peticiju kojom traže da se novac za organizovanje pomenutog šoua preusmjeri na oštećene u nepogodi. Peticiju je prvog dana potpisalo 6.000 ljudi.

"U svjetlu nacionalne tragedije i poplava koje su pogodile dijelove naše zemlje, smatramo da je prioritet pomoći našim sugrađanima koji su izgubili imovinu, dom, život. Organizacija novogodišnjeg koncerta u Sarajevu je značajan kulturni događaj, ali s obzirom na trenutnu situaciju, pozivamo vlasti da preusmjere sredstva predviđena za ovaj koncert ka hitnoj pomoći i sanaciji štete u poplavljenim područjima. Sredstva koja su predviđena za novogodišnji koncert mogla bi biti ključno korišćena za obnovu oštećenih kuća, infrastrukture, kao i pružanje osnovnih potrepština ljudima koji su najviše pogođeni", pisalo je tada u peticiji.

"Kurir" je pokušao da stupi u kontakt s pjevačicom za komentar, ali ona je novinarima njihove redakcije, kako tvrde, blokirala pozive.