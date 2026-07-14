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Mladen Jurkas za ATV podijelio utiske sa Svjetskog prvenstva: "Neopisiv osjećaj"

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 12:47

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Младен Јуркас за АТВ подијелио утиске са Свјетског првенства: "Неописив осјећај"
Foto: ATV

Mladen Jurkas po povratku sa Svjetskog prvenstva nakon reprezentacije BiH, zaigraće sa ekipom Borca, a sa našom ekipom podijelio je i utiske sa prvenstva.

"Ostvario mi se dječački san. Nisam igrao, ali opet samo biti na Svjetskom prvenstu je neopisiv osjećaj", rekao je Jurkas koji kaže da još nije svjestan da je bio na Mundijalu.

Kako kaže Jurkas organizacija je na svjetskom nivou, kao što je i sam događaj, a iskustvo za njega veoma posebno.

„Napravljen je istorijski uspjeh prolaskom u nokaut fazu, što do sada nismo uspjeli napraviti. Riječ je o istorijskom uspjehu. Na kraju, desio se taj poraz od Amerike, ali mi smo svi ponosni na to što smo uspjeli napraviti, a možemo vidjeti da su ponosni i navijači. Otišli smo uzdignute glave“, kazao je Jurkas.

Iako nije imao vremena za odmor te je krenuo sa pripremama za ovu utakmicu, Borac-Levski, Jurkas je kazao da očekuje dobru utakmicu i pozitivan rezultat.

"Možemo očekivati jednu fajtersku utakmicu jer se vidjelo i u Banjaluci da su obje ekipe došle da pobijede", kaže Jurkas za ATV.

Podsjećanja radi, prvi susret ova dva tima, prije sedam dana odigrao se na Gradskom stadionu u Banjaluci, a završen je neriješeno 1:1.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Borac Levski

Mladen Jurkas

Svjetsko prvenstvo 2026

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