Zeljković: "Borac" očekuje pobjedu u Sofiji

Fudbaleri banjalučkog Fudbalskog kluba "Borac" večeras će u Sofiji protiv "Levskog" igrati revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, nakon što je prvi meč u Banjaluci završen neriješeno 1:1.

Banjalučani će morati ostvariti pobjedu za plasman u drugo pretkolo kvalifikacija za elitno evropsko klupsko takmičenje, dok bi u slučaju eliminacije evropski put nastavili u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Uoči revanša potpredsjednik FK "Borac" Bogoljub Zeljković rekao je Srni da ekipa crveno-plavih u ovu utakmicu ulazi sa velikim optimizmom.

"Prva utakmica prije sedam dana u Banjaluci je pokazala kako treba da igramo večeras. Ekipa je motivisana i mislim da možemo doći do povoljnog rezultata i prolaza dalje", naveo je Zeljković.

On je istakao da su igrači motivisani, spremni, stručni štab je obavio sedam dana pripreme za samu utakmicu, analizirali su prethodnu utakmicu i uvidjeli gdje su griješili.

"Prvo poluvrijeme odigrano je maestralno, dok smo u drugom imali pad u igri, što su gosti svakako iskoristili i izjednačili", rekao je Zeljković.

On vjeruje da će FK "Borac" postići pozitivan rezultat, prolaz dalje i obradovati veliku armiju navijača, koji su u rekordnom broju bili na banjalučkom stadionu prije sedam dana.

Zeljković se nada da će "Borac" i za 100. rođendan Kluba uspjeti ostvariti pozitivan ishod i plasirati se u Drugo kolo kvalifikacije za Ligu šampiona.

Revanš utakmica između "Levskog" i "Borca" igra se večeras na stadionu "Georgi Asparuhov" u Sofiji od 19.30 časova, prenosi Srna