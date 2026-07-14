ATV u Sofiji: "Crveno-plavi" spremni za novi evropski ispit

Fudbalere Borca u Sofiji očekuje novi evropski ispit šestu godinu zaredom. Crveno-plavi nastupaju na evropskoj sceni, a revanš utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Levskog odigraće se na stadionu Georgi Asparuhov, u 19 časova i 30 minuta.

Ekipa banjalučkog borca odradila je i trening na stadionu u Sofiji, a evo šta su poručili za ATV pred okršaj s Levskim.

„Treba se opustiti i uživati. Svaka utakmica je specijalna sama po sebi, kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu. Sigurno da nas ovdje očekuje jedna teška utakmica s obzirom da smo upoznati s protivnikom iz prve utakmice. Mogu slobodno reći da je to bila jedna egal utakmica gdje je prvo poluvrijeme pripalo nama, drugo njima i možda je negdje taj neriješen rezultat bio najrealniji poslije prvih 90 minuta. Mi smo ovdje došli optimistički i želimo da prođemo u naredno kolo. Naravno da neće biti lako, ali ja lično vjerujem u momke“, kazao je fudbaler FK Borca Miloš Jojić.

Jojić je naglasio da su odrađene kvalitetne pripreme te da i na činjenicu igre na terenu protivnika, a koji je pokazao odvažnost u igri ne utiče na borčevu ekipu, koju cilj ka pobjedi drži u igri.

„Cijele nedjelje smo radili i pripremali se te spremni dočekujemo ovu utakmicu i nadam se da ćemo se na kraju radovati“, poručuje Jojić.

Mladen Jurkas po povratku sa Svjetskog prvenstva nakon reprezentacije BiH, zaigraće sa ekipom Borca, a sa našom ekipom podijelio je i utiske sa prvenstva. Kako kaže Jurkas organizacija je na svjetskom nivou, kao što je i sam događaj, a iskustvo za njega veoma posebno.

„Napravljen je istorijski uspjeh prolaskom u nokaut fazu, što do sada nismo uspjeli napraviti. Riječ je o istorijskom uspjehu. Na kraju, desio se taj poraz od Amerike, ali mi smo svi ponosni na to što smo uspjeli napraviti, a možemo vidjeti da su ponosni i navijači. Otišli smo uzdignute glave“, kazao je Jurkas.

Iako nije imao vremena za odmor te je krenuo sa pripremama za ovu utakmicu, Borac-Levski, Jurkas je kazao da očekuje dobru utakmicu i pozitivan rezultat.

Boris Raspudić, izrazio je želju da Borac krene sa dobrim startom utakmicu te je poručio da nakon 6 godina igranja na evropskim scenama fudbaleri Borca su stekli iskustvo te su sada zreliji i vjeruje da će motivisaniji ući u utakmicu.

„Vjerujem da nećemo dozvoliti protivniku da se on od prve minute pita. Mada, vjerujem da će biti perioda kada ćemo se mučiti na terenu i tražićemo vazduh. Vjerujem u ekipu, dobro smo radili i naravno da se nadam pozitivnom rezultatu za nas, odnosno prolasku u naredno kolo“, poručuje Raspudić.

Biti na stadionu, koji je popunjen do posljednjeg mjesta, boriti se za prolazak u naredno kolo, znajući da se igra za Borac, su igračima dovoljna motivacija da daju sve od sebe i ostvare pozitivan rezultat, kazao je Raspudić.

Podsjećanja radi, prvi susret ova dva tima, prije sedam dana odigrao se na Gradskom stadionu u Banjaluci, a završen je neriješeno 1:1.