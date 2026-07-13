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Зељковић за АТВ: Биће тешко, али вјерујем у играче и стручни штаб

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:57

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Зељковић за АТВ: Биће тешко, али вјерујем у играче и стручни штаб
Фото: ATV

Утакмица у Бањалуци је показала да ми можемо бити равноправни, биће захтјевно, биће тешко, али ја заиста вјерујем у играче и стручни штаб и тренера и да су се добро припремили, рекао је за АТВ потпредсједник ФК Борац Богољуб Зељковић уочи меча са Левским у Софији.

"Наш клуб се зове Борац и сам назив нам не даје ништа друго него да се боримо. У сваком случају смо оптимисти за сутра", рекао је Зељковић.

То што је већина видјела Левски у другом кругу, само је мотив за нас, каже Зељковић.

"Ми смо и приликом извлачења, на неки начин у јавности, на неки начин били отписани, и мислим да је то позитивно дјеловало на екипу и да су се спремали, како на Златибору, тако и у Бањалуци и изашли са једном великом жељом и мотивацијом да покажу колико вриједе и колико могу", каже Зељковић и додаје:

"Радује нас што долази око 250 наших навијача, сигурно ће бити спортска атмосфера и сигурно ће момци дати све од себе да презентују како Бањалуку, тако и Републику Српску на најбољи начин".

Подсјећамо, прва утакмица у Бањалуци је завршена резултатом 1:1, а реванш је на програму сутра на стадиону Георги Аспарухов, у 19 часова и 30 минута.

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Тагови :

Богољуб Зељковић

Борац Левски

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