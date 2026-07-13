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Ћетковић: Борац увијек иде на побједу

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:31

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Ћетковић: Борац увијек иде на побједу
Фото: ATV

Борац увијек иде на побједу и увијек иде на то да свој максимоу и тако ће бити и сутра, рекао је голман црвено-плавих Никола Ћетковић, уочи меча против Левског у склопу квалификација за Лигу шампиона.

"Ово је клуб са великом традицијом и већ имамо искуства играња великух европских утакмица. Ако будемо сутра комплетни и ако будемо имали тимску игру, мислим да резултат неће изостати у нашу користи", рекао је Ћетковић.

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Он каже да је најбитније да екипа буде здрава.

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Најбитније је да сви буде здрави. Увјерили смо се у квалитете противника, знамо које су неке наше предности и покушаћемо да то искористимо", каже Ћетковић.

Он је говорио и о подршци коју Борац има на свакој утакмици.

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"Сви који прате Борац знају колико Бањалучанима значи наш клуб. Гдје год Борац игра они долазе, ми смо им бескрајно захвалини на томе и једва чекамо да их видимо сутра и да чујемо њихову пјесму са трибина", рекао је голман црвено-плавих.

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Тагови :

Никола Ћетковић

Борац Левски

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