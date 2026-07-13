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Мариновић за АТВ: Резултат је отворен, домаћин под притиском

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:40

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Мариновић за АТВ: Резултат је отворен, домаћин под притиском
Фото: ATV

Резултат је остао отворен за ову другу утакмицу и ми смо се кроз ову седмицу припремали да дођемо до побједе, рекао је за АТВ тренер фудбалера Борца Винко Мариновић, уочи меча против Левског у Софији.

"Резултат је остао отворен за ову другу утакмицу, и ми смо се кроз ову седмицу припремали да дођемо до побједе. Вјерујем да екипа може бити на нивоу који је потребан да би се пласирали у други круг. и дошли смо са самопоуздањем са можемо даље, поготово ако погледамо то прво полувријеме и начин на који смо играли и уколико то задржимо, можемо се надати проласку", каже Мариновић.

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Он каже да је домаћин је под већим притиском јер су фаворити.

"Од њих сви очекују да прођу, али доста тога зависи и од нас, колико ми то контролишемо и да повећамо притисак на противника", рекао је Мариновић.

Подсјећамо, прва утакмица у Бањалуци је завршена резултатом 1:1, а реванш је на програму сутра на стадиону Георги Аспарухов, у 19 часова и 30 минута.

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Тагови :

Борац Левски

ФК Борац

Винко Мариновић

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