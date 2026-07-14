Milioni traže izbacivanje Argentine sa SP!

Više od pet miliona ljudi već je učestvovalo u peticiji, koja za povod ima izbacivanje fudbalske reprezentacije Argentine sa Svetskog prvenstva.

Na sajtu "argentinaout.com" je pokrenuta kampanja da se polufinalisti, bez dalje borbe, eliminišu sa planetarne smotre.

Razlog je, kako tvrde, favorizovanje od strane sudija.

"Jasno je da su FIFA i sudije pristrasne kada je riječ o Lionelu Mesiju i Argentini. Zašto bi se ostatak svijeta takmičio kada je pobjednik već odlučen. Izbacite Argentinu sa Svjetskog prvenstva i dajte svima fer šansu", stoji u kratkom opisu na sajtu ispod kog se nalazi dugme za potpis putem jednostavnog klika.

Sa zaključenjem ovog teksta to je uradilo čak 5.500.000 ljudi, ali taj broj raste ogromnom brzinom, što svjedoči o nezadovoljstvu velikog dijela fudbalske publike i saglasju sa izrečenim na ovom sajtu.

U međuvremenu, Argentinci nastavljaju pripreme za polufinale.

Aktuelni prvak svijeta u srijedu od 21.00 igraju protiv Engleske u Atlanti.