Logo

Banjalučka policija uhapsila Čeha, pronađena marihuana u autu

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 10:40

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je vozače čiji su inicijali P.M. iz Češke i H.M. iz Novog Grada kod kojih je prilikom kontrole pronađena marihuana, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O hapšenju Čeha obaviještena je Služba za poslove sa strancima - Terenski centar Banjaluka.

U saopštenju je navedeno da su prnjavorski policajci juče uhapsili lice iz Prnjavora čiji su inicijali S.B. koje je upravljalo mopedom, ali ne desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja i nije se zaustavilo na njihovu naredbu, ali su ga oni sustigli.

Iz policije su naveli da je daljom kontrolom utvrđeno da ovo lice kod sebe nema važeću vozačku dozvolu, a odbilo je i alko-test.

Na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana dva krivična djela, jedno narušavanje javnog reda i mira, jedan požar, kao i 20 saobraćajnih nezgoda, u kojima je sedam lica povrijeđeno, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

PU Banjaluka

Policija

hapšenje

marihuana

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Hapšenje u Prnjavoru: Vozio moped u kontra smjeru, pa nije htio da stane policiji

2 h

1
Возило Хитне помоћи.

Hronika

U sudaru sa automobilom povrijeđen biciklista

13 h

0
Мотоциклиста изгубио контролу и слупао пет паркираних аутомобила

Hronika

Motociklista izgubio kontrolu i slupao pet parkiranih automobila

14 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Teška nesreća u BiH: Među povrijeđenima i dijete

14 h

0

  • Najnovije

12

08

Krvava završnica trke u Pamploni: Dvije osobe izbodene

12

01

"UKC Srpske domaćinski posluje: Više pacijenata, manji troškovi za 12 miliona KM"

11

57

Ponovo odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje Milana Martića na slobodu

11

50

Medvjedi nanose štete u fočanskim selima - u Kutima stradao konj

11

43

Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima