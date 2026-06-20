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Scena kao iz horor filma: Mislili su da je kvar, a onda su iz plafona izvukli ovo

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 14:06

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Змија у плафону сакривена.
Foto: Screenshot/Instagram

Stanari jedne kuće u indijskom gradu Noidi danima su bili uvjereni da se u plafonu krije kvar na električnim instalacijama.

Iz plafona su dopirali neobični zvukovi, zbog čega su posumnjali da nešto nije u redu. No, kada su otvorili dio plafona, dočekalo ih je potpuno neočekivano iznenađenje – unutra se skrivala velika zmija.

Snimak nesvakidašnje intervencije objavio je Brut.media, a u samo nekoliko sati pregledali su ga milioni korisnika. Na snimku se vidi kako muškarac bez većih poteškoća izvlači zmiju iz plafona, držeći je gotovo kao uže, dok okupljeni posmatrači sa zanimanjem prate šta se događa.

Iako je u opisu videa navedeno da je riječ o otrovnici, veliki broj korisnika društvenih mreža tvrdi da to nije tačno. Prema komentarima ispod objave, riječ je o štakorskoj zmiji, vrsti koja nije otrovna i često se može pronaći u blizini ljudskih naselja jer se hrani glodarima.

"Nije otrovna, to je štakorska zmija", jedan je od najčešćih komentara ispod snimka.

Drugi korisnik dodao je kako bi se čak mogla držati i kao kućni ljubimac. Neki su kritikovali autore videa zbog načina na koji su opisali životinju.

"Nazvati je otrovnicom bez navođenja vrste nema smisla. Ako ne znaš o kojoj je zmiji riječ, ne možeš tvrditi da je otrovna", napisao je jedan korisnik, prenosi Radio Sarajevo.

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Tagovi :

Zmija

plafon

snimak

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