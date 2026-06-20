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U sudaru vozova poginuo mašinovođa, više osoba povrijeđeno: Teška nesreća u Engleskoj

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ATV redakcija
20.06.2026 13:31

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воз илустрација
Foto: ATV

Dva voza sudarila su se u petak naveče u blizini Bedforda u istočnoj Engleskoj, pri čemu je jedna osoba poginula, a 89 ih je povrijeđeno, saopštila je služba hitne pomoći istočne Engleske.

Među povrijeđenima, 11 je zadobilo “vrlo teške povrede”, 22 osobe su “teško povrijeđene”, a još 56 ih je zadobilo “lakše povrede”.

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Nesreća se desila oko 17.15 po lokalnom vremenu kada je voz udario u drugi voz, javili su britanski mediji.

Svjedok je za BBC izjavio da je vidio ljude s “krvavim licima” i onim slomljenim nogama.

Hitna pomoć je saopštila da je na mjesto nesreće poslala veliki broj resursa, uključujući više od 20 vozila, specijalizovane timove za odgovor na opasne situacije i šest vazdušnih hitnih službi.

– nski mediji.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je na društvenim mrežama da su izvještaji duboko zabrinjavajući, dodajući da su njegove misli sa žrtvama i njihovim porodicama, prenosi Xinhua.

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Tagovi :

željeznička nesreća

poginuli

Engleska

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