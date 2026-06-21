Остао без оба родитеља: Тешка животна прича побједника Звезда Гранда

Аутор:АТВ редакција
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Бојан Илиевски, пјевач из Сјеверне Македоније, побједник је музичког такмичења "Звезде Гранда“ за сезону 2025/2026.
До тријумфа је стигао у великом финалу освојивши највећи број СМС гласова публике из цијелог региона.
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Музичко образовање стицао је кроз нижу и средњу музичку школу, а потом је студирао и на Музичкој академији у Словенији. Током такмичења није крио тешке животне приче које су обиљежиле његов пут – говорио је о губитку родитеља, али и о борби са пороцима које је успио да остави иза себе.
Његова животна исповијест дубоко је дирнула публику и чланове жирија. Још 2022. године, током једног од наступа, расплакао је цијели студио, док је Цеца Ражнатовић једва задржала сузе пред камерама.
Бојанов животни пут обиљежиле су незамисливе породичне трагедије и грчевита борба са тешком свакодневицом. Овај храбри момак прерано се суочио са огромним губицима – отац му је боловао од тумора на мозгу, док се и мајка борила са озбиљном болешћу, а на крају је остао без оба родитеља.
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Поред неизрециве туге за родитељима, породицу је пратила и страховита финансијска оскудица. У најтежим данима, док се молио само да оца види живог, у кући су имали свега 50 евра.
Након губитка родитеља, његова једина утјеха, подршка и животни ослонац постала је његова бака са мајчине стране, која му је тада била у пратњи на снимању емисије.
"Ја сам му бака са мајчине стране. Он нема ни оца ни мајку, ја сам му једина подршка. Умрли су му и отац и мајка", рекла је она тада, а Цеца се сломила.
Бојан је признао да је није очекивао побједу.
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"Искрено нисам очекивао да ћу побиједити, не знам шта да кажем. Звезде Гранда су најгледанија емисија у Македонији, зато су најажурнији са гласањем. Дао сам свој максимум током такмичења. Било је доста изазова, ићи на пробе и враћати се свакодневним обавезама, седми круг ми је био најтежи", рекао је пјевач.
Горан Шљивић, директор Гранд продукције, упутио је емотивне ријечи пред крај емисије о музичком такмичењу које је сада завршено.
"Било је узбудљиво, сјајно, врло квалитетно. Сви кандидати, посебно ови финалисти. То су дјеца Гранда. Мислим да смо произвели нова 22 члан продукције и примили у нашу породицу", закључио је Шљивић.
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