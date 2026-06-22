Karan u Ribniku: Nova informatička oprema za bolje obrazovanje učenika

Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da će nova oprema učenicima u Ribniku omogućiti sticanje novih digitalnih znanja i vještina, te biti značajna podrška na njihovom putu ka daljem obrazovanju i budućem zaposlenju.

Karan je putem društvene mreže "Iks" naglasio svoje uvjerenje da će im ova ulaganja znatno olakšati svakodnevni rad. "Vjerujem da će nova oprema učenicima u Ribniku olakšati rad", objavio je Karan na društvenoj mreži "Iks". ⏩️ Vjerujem da će nova oprema učenicima u Ribniku olakšati rad, omogućiti sticanje novih digitalnih znanja i vještina i biti značajna podrška na njihovom putu ka daljem obrazovanju i budućem zaposlenju. 💻 pic.twitter.com/GbgKTNOtl3 — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 22, 2026

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