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Karan u Ribniku: Nova informatička oprema za bolje obrazovanje učenika

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:07

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Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da će nova oprema učenicima u Ribniku omogućiti sticanje novih digitalnih znanja i vještina, te biti značajna podrška na njihovom putu ka daljem obrazovanju i budućem zaposlenju.

Karan je putem društvene mreže "Iks" naglasio svoje uvjerenje da će im ova ulaganja znatno olakšati svakodnevni rad.

"Vjerujem da će nova oprema učenicima u Ribniku olakšati rad", objavio je Karan na društvenoj mreži "Iks".

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Tagovi :

Siniša Karan

Ribnik

učenici

Digitalizacija školstva

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