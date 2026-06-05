Panika na kripto tržištu: Bitkoin tone, investitori prodaju

Rasprodaja Bitkoina produbila se u četvrtak, a kriptovaluta je pala za više od 6% na oko 62.750 dolara prije nego što se oporavila prema 64.000 dolara.

Najveća svjetska kriptovaluta bila je pod pritiskom rasprodaje u posljednjim sesijama. Raspoloženje investitora pogoršalo se ranije ove sedmice nakon što je gigant digitalne imovine Strategy (MSTR) objavio da je prodao tokene prvi put od 2022. godine.

Iako je prodaja 32 tokena bila samo dio bitkoin udjela kompanije Strategy, ovaj potez je uzdrmao tržišta, jer je predstavljao odstupanje od agresivne strategije kupovine i zadržavanja kompanije.

Ključni nivo podrške

Analitičari su 65.000 dolara smatrali ključnim nivoom podrške.

„Ako bi došlo do dugotrajnog i značajnog proboja ispod ove vrijednosti, to bi povećalo vjerovatnoću da će februarski minimum od 60.000 dolara doći do izražaja“, rekao je viši tržišni analitičar Trade Nejšn David Morison.

Ed Engel iz Kompas Pointa primijetio je da je 26% prodaje bitkoina u posljednjih 30 dana ostvareno od investitora koji su kupili token kada je cijena bila iznad 90.000 dolara.

„Ova grupa najvećih kupaca bila je otporna tokom cijelog medvjeđeg tržišta; međutim, konačno kapituliraju kako se BTC približava novim cikličnim minimumima“, rekao je Engel u bilješci.

„To nas čini sigurnijima da je medvjeđe tržište BTC-a u kasnoj fazi“, dodao je on, prenosi Bankar.

Potreban oprez

Ipak, analitičari upozoravaju na oprez uprkos ozbiljnom padu cijena kriptovaluta.

„Iako se počinju pojavljivati neki znaci kapitulacije, dokazi još nisu dovoljno uvjerljivi da bih postao agresivno konstruktivan u vezi s glavnim valutama“, rekao je Sean Farel, šef digitalne imovine u Fundstratu, u nedavnoj bilješci