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Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 46. kolu

Autor:

ATV
09.06.2026 20:12

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Loto rezultati 46. kola, koje je izvučeno 09.06.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.

Loto 7/39 rezultati, 46. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 620.000KM, izvučeni su brojevi: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.

Loto plus rezultati, 46. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 5.100.000 KM, izvučeni su brojevi: 17, 14, 34, 36, 13, 20,15.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 46. kolo

Džoker igra u 46. kolu iznosila je 930.000 KM, izvučeni su brojevi: 0,6,0,6,0,4.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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