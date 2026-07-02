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Zorica oplela po Mininom vjereniku: "Kada ga vidim, ja se uplašim"

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ATV redakcija
02.07.2026 21:40

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Зорица Марковић, пјевачица
Foto: Youtube / Printscreen

Poznata folk pjevačica i bivša učesnica nekoliko rijaliti programa Zorica Marković je komentarisala ljubavnu i zdravstvenu situaciju koleginice Mine Kostić.

Mediji bruje o ljubavnoj vezi pjevačice Mine Kostić i njenog vjerenika Maneta Ćuruvije Kaspera, ali i o njenoj zdravstvenoj situaciji, s obzirom na to da je nedavno puštena iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".

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"Ne dopada mi se Kasper. Pitala sam našu zajedničku drugaricu kako je Mina, rekla mi je da je dobro. Iznenađena jesam, ali donekle i razumijem. Kakvo je vrijeme i kako živimo, možda svi tamo završimo. Ona je super prošla. Ustanove i postoje da bismo se liječili. A on mi se lik ne sviđa. Ne poznajem ga, ali mi d‌jeluje nekako hladno. Kada ga vidim, ja se uplašim. Ne znam da li je on doprinio njenom stanju, ne znam ništa o njihovoj vezi", rekla je Zorica iskreno, pa dodala:

"Minu znam, ona je jedna lafica, dobra pjevačica, lijepa žena. Nismo se viđale često, ali uvijek je bila srdačna. O njoj sve najljepše mogu da kažem", prenosi Srpskainfo.

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Mina Kostić

Mane Ćuruvija Kasper

Zorica Marković

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