Podrška modernizaciji toplovoda, odbijena rekonstrukcija parka Petar Kočić

Grad će se kod Evropske banke za obnovu i razvoj zadužiti za 9,8 miliona maraka, dok je obezbijeđeno i 2,5 miliona evra bespovratnih grant sredstava.

Odbornik Dragan Milanović kaže da je riječ o projektu koji više nije mogao da čeka, te da je neodgovorno što je ova odluka odgađana na prethodnim sjednicama.

"Obaveza grada je da svoju mrežu održava, a samim tim i toplana koja zakupljuje mrežu bi imala manje troškova, jer čini mi se samo tri miliona je bilo zbog popravke i izgubljenog energenta vrele vode koja je iscurila, i oni bi imali bolje poslovanje, ne bi na građane išao pritisak poskupljenja cijena, a mi bismo svoju obavezu uradili", rekao je odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Milanović.

Iz "Eko toplana" potvrđuju da je mreža dotrajala i da su gubici zbog curenja vode ogromni. Predsjednik Skupštine grada poručio je da sada očekuje da Gradska uprava što prije pokrene proceduru i završi svoj dio posla kako bi sistem bio spreman za početak grijne sezone. Ipak, dio odbornika upozorava da je pitanje da li će radovi biti završeni na vrijeme.

"Pitanje je kakvo će grijanje građani Banjaluke imati u dolazećoj sezoni grijanja. Kredit ću podržati, pogotovo što uz kreditna sredstva idu još određena grantovska sredstva, dakle nepovratna, i to je jedan od prioritetnih projekata", kazao je odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka Igor Mandić.

Da je obnova mreže jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata smatra i Dragan Lukač, koji ističe da izdvojena sredstva neće riješiti sve probleme, ali će značajno unaprijediti kvalitet grijanja u više banjalučkih naselja.

"Ovo je prilika da grad nakon svih ovih godina uloži sredstva. Ova sredstva neće biti dovoljna da se obnovi kompletna mreža, ali će pomoći da mnoga naselja imaju bolje grijanje. S obzirom na to da je ovo projekat gdje postoje grant sredstva, što u ovom trenutku je veoma značajno", jasan je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Lukač.

Polemiku je izazvao i prijedlog povećanja komunalne takse za kladionice na 25 hiljada maraka. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković tvrdi da takva mjera neće smanjiti broj kladionica u blizini škola, već će samo povećati prihode gradskog budžeta. Kaže da bi efekat imalo značajno veće povećanje takse.

"Pričali smo i ranije sa gradonačelnikom i nikad nismo dobili odgovor zašto je samo obuhvatio fizički kladionice koje treba da se izmjeste dalje od škola, a ostavio je kioske gdje mogu kupiti elektronsku dopunu za kladionice", istakao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Iako se očekivala rasprava o brojnim kapitalnim projektima, gradska administracija nije dobila podršku za rekonstrukciju parka "Petar Kočić", dok je modernizacija toplovodne mreže prošla. Tako se pred odbornicima danas nije našao Nacrt rebalansa budžeta grada za 2026. godinu.