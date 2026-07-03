Spremna nova odluka o naplati parkinga u Banjaluci

Nova odluka i novo ludilo sa banjalučkim parkingom. U odluci stoji i da su korisnici javnih parkirališta dužni da plaćaju naknadu za korišćenje parking mjesta prema sistemu naplate koji se primjenjuje na području Grada. A upravo taj sistem i način naplate parkinga bez pravnog lica koje to obavlja Ustavni sud RS proglasio je neustavnim u septembru 2024. godine. I od tada pa do danas preporuke tog suda nisu realizovane i naplata parkinga je nezakonito ozakonjena nizom odluka. Reagovalo je i ministarstvo uprave i lokalne samouprave, koje je navelo da je gradonačelnik kršio zakon i tražilo povlačenje spornih odluka gradonačelnika objavljivanih u Službenom glasniku BiH, u komercijalnom dijelu. Odluka je istekla, ispoštovana je zakonska procedura, kaže gradski menadžer. Ali je spremna nova odluka.

"Sljedeća će biti objavljena u Službenom glasniku. Parking se, dakle, i dalje naplaćuje. Mi smo modifikovali odluku, jer imamo obavezu i prema samom Ustavu da poštujemo zakon a to je da grada Banjaluka mora da obavlja komunalnu djelatnost naplatu i uređivanje sistema parkinga. Tako da grad Banjaluka mora to da radi. To nam je zakonska obaveza", rekla je gradski menadžer Mirna Savić Banjac.

Modifikovana ili ne i nova odluka je donesena mimo zakonskih procedura. Gradonačelnik nema ovlaštenje da donese odluku o cijeni parkinga, jasno je definisan način njene objave i ko, po zakonu, može da naplaćuje parking. Nova odluka o naplati parkinga je upućena u sva tri Službena glasnika i Banjaluke i Republike Srpske, i BiH. Po dosadašnjoj praksi, prethodne nezakonite odluke gradonačelnika nisu objavljivane ni u Službenom glasniku Banjaluke ni RS. A objava u Službenom glasniku BiH, u komercijalnom dijelu, za čim je već dva puta posezao gradonačelnik, je direktno kršenje procedure. Predsjednik Skupštine grada Banjaluka navodi da je ovo nastavak nelegalne naplate parkinga, bez obzira gdje i kako bude objavljeno.

"I građanima mogu da poručim da slobodno parkiraju gdje god mogu u pogledu obilježenih parking mjesta. Jer komunalna policija i ljudi koji rade u Odsjeku za parking ne mogu im naplaćivati parking. Sve to što vidimo kao neku vrstu obavještenja koja ostavljaju na vozilima je samo pokušaj da malo stanovništvo natjeraju u pogledu straha da krenu sa plaćanjem. Dakle, definitivno ne treba da plaćaju", istakao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Dok gradonačelnik i njegovi saradnici tvrde da je Banjaluka kažnjena zbog političkih igrica, predsjednik Skupštine Grada poručuje da će zbog nove odluke opet tražiti pomoć ministarstva uprave i lokalne samouprave. Ali i upravne inspekcije, jer se, kako kaže, na ovaj način dozvoljava da gradonačelnik zloupotrebljava i uzurpira prava odbornika i da pokušava da nelegalno vrši naplatu parkinga. Jasan je i stav ministarstva uprave i lokalne samouprave. Ukoliko gradonačelnik Banjaluke donese novu odluku istog ili sličnog sadržaja ponovo se sprovodi postupak.

"Ukoliko bi se utvrdilo da je takva odluka nezakonita, Ministarstvo bi moglo podnijeti prijedlog Vladi Republike Srpske za obustavljanje njenog izvršenja. Kada Vlada donese odluku o obustavljanju od izvršenja akta organa jedinice lokalne samouprave, dužna je da pokrene postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o obustavljanju od izvršenja akta, kako bi nadležni sud odlučio o usklađenosti akta sa ustavom ili zakonom", saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Jasno je da će se banjalučkim parkingom, nakon objave najnovije odluke, ponovo baviti resorno ministarstvo. A nije isključeno i neki od sudova. A gradonačelnik Banjaluke, ka oni bilo koji drugi, za donošenje odluka za koje se utvrdi da nisu u skladu sa zakonom, neće snositi posljedice jer to ne predviđa Zakon o lokalnoj samoupravi. A za to vrijeme kapne po neka marka u ime naplate parkinga, pa makar bilo i nezakonito.