Pijte vodu sa malo ovog začina svako jutro i gledajte šta se dešava sa salom na stomaku

Pravilna jutarnja hidratacija je ključna za pokretanje tijela, a voda sa biberom za mršavljenje postala je jedan od najefikasnijih prirodnih izbora za početak dana.

Ovaj jednostavan napitak momentalno budi organizam. Prema riječima nutricionista, on efikasno stabilizuje šećer u krvi i direktno sprečava taloženje masnih naslaga na stomaku.

U nastavku otkrivamo kako tačno ovaj moćni začin utiče na masne ćelije. Saznajte na koji način treba da ga pijete svako jutro za maksimalne rezultate.

Gdje je sve biber dobar

Podstiče sagorijevanje energije: Piperin pomaže organizmu da troši više kalorija u procesu termogeneze. Tijelo koristi energiju da održi toplotu, pa se time povećava potrošnja kalorija.

Smanjuje osjećaj gladi: Pikantan ukus podstiče osjećaj sitosti, te može da smanji želju za dodatnim zalogajima i prejedanjem.

Usporava nastanak novih masnih ćelija: Postoje indicije da piperin može da uspori proces stvaranja masnih ćelija, naročito u kritičnim zonama kao što je stomak.

Pomaže u stabilizaciji šećera u krvi: Biber može poboljšati osjetljivost na insulin, smanjiti nagle skokove glukoze i tako doprinijeti smanjivanju nakupljanja masti, piše Glas Srpske

Kako pravilno koristiti biber za mršavljenje?

Kada želite da iskoristite puni potencijal ovog začina, možete ga uvrstiti u svakodnevnu ishranu na više načina:

Topla voda sa biberom: Sipajte pola kašičice svježe mljevenog bibera u čašu tople vode i pijte ujutro, na prazan stomak. To je osnovni recept koji najbrže pokreće metabolizam.

Biber, limun i med: U toplu vodu dodajte pola kašičice bibera, kašičicu limunovog soka i malo meda – idealno je da se pije prije obroka kako bi se smanjio apetit.

Čaj od đumbira i bibera: Prokuvajte vodu sa prstohvatom bibera i komadićem đumbira. Procijedite, a po želji dodajte limun ili med za moćan detoks napitak.

Zeleni čaj sa biberom: U vašu šolju zelenog čaja ubacite prstohvat mljevenog bibera i pijte jednom ili dva puta dnevno za dvostruki antioksidativni efekat.

Jogurt sa biberom: U običan, grčki jogurt dodajte pola kašičice mljevenog bibera – ovo može poslužiti kao odlična, lagana užina koja vas drži sitim.

„Zlatno mlijeko“ sa biberom: U toplo mlijeko sa kurkumom umiješajte i malo bibera i popijte prije spavanja. Biber ovdje drastično povećava apsorpciju kurkume u tijelu.

Kao začin u jelima: Jednostavno posipajte biber po salatama, supama, povrću, jajima, pa čak i u jutarnje smutije.

Moguće neželjene reakcije

Iako je nesumnjivo koristan, previše bibera može izazvati: nadražen želudac ili gorušicu, probleme sa varenjem

pojačano dejstvo nekih lijekova (jer piperin može da utiče na metabolizam lijekova) alergijske reakcije kod osjetljivih osoba.

Ako imate zdravstvene probleme ili uzimate terapiju, bilo bi dobro da se posavjetujete sa ljekarom prije nego što značajno povećate unos bibera.