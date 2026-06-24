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Košarac: Prijetnje Izetbegovića - odraz očaja i nemoći da se suprostavi Dodikovoj politici

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 13:27

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Сташа Кошарац
Foto: ATV

Prijetnje predsjednika SDA Bakira Izetbegovića nisu ništa drugo do odraz njegovog totalnog očaja i nemoći da se na bilo koji način suprotstavi suverenim politikama lidera SNSD-a Milorada Dodika koje štite srpski nacionalni interes i jačaju poziciju Srpske u novim geopolitičkim odnosima, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Kome to nejaki Bakir šalje poruku kada kaže da se Dodik nekom silom mora riješiti?", upitao je Košarac.

On je naglasio da građani Republike Srpske stoje uz Dodika i njegove politike i da je to realnost na koju političko Sarajevo nikako da se navikne.

"To je snaga protiv koje ni Bakir, ni ostatak političkog Sarajeva ne mogu, ma koliko ponizno molili za intervencionizam takozvanu međunarodnu zajednicu", istakao je Košarac.

On smatra da bošnjačka politika još nije shvatila nove globalne okolnosti, niti zna kako da se postavi u multipolarnom svijetu.

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"Umjesto političke zrelosti i preuzimanja politike odgovornosti, bošnjačka politika i dalje očekuje da joj neki stranac isporuči političke ciljeve. To vrijeme je prošlo", naglasio je Košarac.

Košarac je izrazio nadu da će to nekada shvatiti i lider SDA, a do tada tom "zmaju od papira" ostaje da prijeti političkoj gromadi u nadi da će sarajevska čaršija, po ko zna koji put, reći - "bravo, Bakire, nek’ si mu rekao".

"Svako ima svoju ulogu - čaršija da priča, a Republika Srpska da radi svoj posao i ide ka svom cilju", poručio je Košarac.

/SRNA/

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Staša Košarac

Bakir Izetbegović

Milorad Dodik

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