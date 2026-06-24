Izetbegović poziva na skidanje Dodika silom, stigao odgovor - "Nemaš kila!"

Milorad Dodik treba da se skloni, apeluje Bakir Izetbegović. Sve bi lagano prošlo s konstatacijom da je izborna godina kao i svaka druga da u pocijepanoj, napetoj i nemogućoj BiH Izetbegović nije rekao riječ - sila. Dodik kaže - nemaš ti kila.

Pozivi na nasilno uklanjanje izabranih političkih predstavnika izlaze iz okvira demokratske političke borbe i predstavljaju normalizaciju političkog ekstremizma. Godinama slušamo različite narative o Republici Srpskoj. Utrkivali su se federalni političari ko će ljepše i razgovjetnije izgovoriti RS i manji bh. entitet. Takmičili se ko će pogrdniji epitet staviti uz ime Milorada Dodika, takmičenje još traje.

Ovaj put Bakir Izetbegović ide korak dalje. Uživo na Federalnoj televiziji izgovara da Dodika treba skloniti silom.

"Moraće se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti znate. SILOM? Pa naravno. Neće ova zemlja na zelenu granu i ja se nadam da će to konačno narod I u RS-u shvatiti pa da će ovako kako je Orban otišao otići i Dodik jednog dana", rekao je lider SDA.

Zelena grana možda je i suština, ali pravdao je Bakir silu. Kaže pravosuđe i međunarodna zajednica će morati primijeniti zakone. Izetbegovićevi apeli pravosuđu i takozvanoj međunarodnoj zajednici dodatno osnažuju sumnje po čijem su zadatku i apelima postupale pravosudne institucije i da li su progon Dodika završile posao. A pod izgovorom da predstavlja neku međunarodnu zajednicu, Kristijan Šmit je već mijenjao zakon da bi pravosuđe moglo da postupa protiv Dodika. Nije dugo Bakir čekao Odgovor Milorada Dodika.

"Bakire, zovu me ljudi i kažu da si ostario i posenilio. Da svašta trabunjaš. Nejak si ti za mene. Nemaš ni ti dovoljno kila. I nikada se nećeš ugojiti", rekao je Dodik.

Uslijedio je poziv za razgovor. Bakir je pozvao. Nakon razgovora na FB profilu, uz malo blaži ton, ponavlja da se Dodik mora ukloniti iz politike.

"Ponovio sam da se Milorad Dodik mora ukloniti iz politike, onako kako to nalaže sudska presuda, i da je najveća štetočina u Bosni i Hercegovini, danas sam odgovorio na njegov nervozni telefonski poziv. Sve što mislim, što sam i do sada javno govorio o njemu i njegovoj politici, pa i više od toga, ponovio sam mu i tokom telefonskog razgovora", rekao je Izetbegović.

Dodik zaključuje da je tokom telefonskog razgovora Bakir Izetbegović izbjegavao da jasno objasni svoju izjavu o njegovom uklanjanju s vlasti, te da nije dao konkretan odgovor na optužbe koje mu je uputio.

"Umjesto preuzimanja odgovornosti za izrečene riječi, svjedočio sam pokušajima relativizacije i izbjegavanja suštine prijetnji. Zbog toga moj stav ne samo da ostaje isti, već sam nakon ovog razgovora još uvjereniji da je ono što je izrečeno u emisiji bilo veoma jasno i nedvosmisleno. Drago mi je da sam štetočina njihove politike", ističe Dodik.

Pozivati na nasilno rušenje političkih protivnika nije izraz političke hrabrosti i predstavlja opasnu relativizaciju demokratskih principa, koji su svakako narušeni. U demokratskom društvu vlast bi trebalo da se mijenja voljom građana, a ne prizivanjem sile. Mada nam je situacija mijenjanja izborne volje građana, nekom drugom vrstom sile, već poznata.