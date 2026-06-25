U Francuskoj oboren temperaturni rekord, 72 departmana pod crvenim upozorenjem

Francuska je zabilježila najtopliji dan od početka mjerenja 1947. godine, dok je broj departmana pod najvišim, crvenim stepenom upozorenja zbog toplotnog talasa povećan na 72.

Prema podacima nacionalne meteorološke službe Meteo Frans, nacionalni termički indikator, koji predstavlja prosječnu temperaturu izmjerenu na referentnim meteorološkim stanicama širom zemlje, dostigao je juče 30 stepeni Celzijusa, prenio je Figaro.

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Time je oboren rekord postavljen samo dan ranije, kada je prosječna temperatura iznosila 29,9 stepeni.

Meteorolozi navode da je vrhunac toplotnog talasa vjerovatno dostignut, ali upozoravaju da će danas biti izuzetno sparan dan i težak za stanovništvo.

Dodatnih 14 departmana stavljeno je pod crveno upozorenje, pa se pod najvišim stepenom uzbune sada nalazi ukupno 72 departmana u kojima živi približno tri četvrtine stanovništva Francuske.

Meteo Frans je saopštio da će upozorenje na crveni toplotni talas biti ukinuto u 11 departmana na zapadu zemlje od večeras u 22 časa.

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Finister, Kot d'Armor, Manš, Morbihan, Loar-Atlantik, Vandeja, Šarant-Maritim, Žirond, Land, Pirineji-Atlantik i Gornji Pirineji biće spušteni na narandžasti nivo upozorenja najmanje do petka.

Prema prognozama, zahlađenje će najprije zahvatiti atlantsku obalu, gdje se večeras očekuju grmljavinske oluje koje bi trebalo postepeno da obore temperature.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da će se hladniji vazduh sporo širiti ka unutrašnjosti zemlje.

- Hladniji vazduh na zapadu teško uspijeva da prodre do ostatka zemlje, a uslovi toplotnog talasa zadržaće se na većem dijelu teritorije tokom vikenda - rekao je direktor za institucionalne odnose u Meteo Fransu, Benoa Tome.

Prema njegovim riječima, maksimalne dnevne temperature u mnogim oblastima Francuske tokom narednih dana i dalje će se kretati između 40 i 42 stepena Celzijusa.

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Najviše temperature juče izmjerene su u zapadnim dijelovima zemlje.

U mjestima Paluo u Vandeji i Pizos u departmanu Land zabilježeno je 43,8 stepeni Celzijusa.

U Nantu i La Rošelu temperatura je dostigla 42,2 stepena, dok je u Parizu izmereno 40,3 stepena.

(Tanjug)