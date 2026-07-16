Ispovijest Ognjena Vranješa: Da me nisu zaboljela leđa bio bih mrtav

Bivši defanzivac Hatajsporta i Crvenez vezde Ognjen Vranješ, gostujući u podkastu "Minimum", iznio je do sada nepoznate i potresne detalje koji su prethodili katastrofalnom zemljotresu u Turskoj.

Vranješ je otkrio kako ga je splet nevjerovatnih okolnosti i povreda leđa spasila sigurne smrti, dok je njegov saigrač Kristijan Atsu, nažalost, tragično nastradao zbog gola postignutog u posljednjim minutima.

Sve je počelo nekoliko dana prije tragedije, na treningu Hatajsporta, kada je Vranješ tokom bezazlene igre "ševe" doživio tešku povredu leđa.

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"Igrali smo 'ševu' na treningu, šest na dva. Ušao sam u sukob sa jednim saigračem oko toga ko treba da uđe u sredinu. Bio sam nervozan, ušao sam oštro i u jednom trenutku, pri naglom pokretu, osjetio sam takav bol u leđima da su mi se noge oduzele. Izveli su me u svlačionicu, bio sam trenutno invalid. Nisam mogao da skinem šorc ni kopačke", prisjeća se Vranješ.

Iako je ekipu u nedjelju čekao meč sa Galatasarajem, Vranješ nije mogao ni da hoda. Ipak, tadašnji trener Volkan Demirel insistirao je da on putuje sa ekipom u Istanbul. Vranješ opisuje dramatičan razgovor sa trenerom uoči utakmice, koji će se ispostaviti kao ključan za njegov opstanak.

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"Rekao sam mu: 'Šefe, ne mogu, tražim razrješenje, moram kući na oporavak'. On je bio ljut, insistirao je da igram. Na kraju smo napravili dogovor – primiću dvije injekcije, odigraću utakmicu protiv Galatasaraja, a on će me zauzvrat pustiti kući na pet dana. Tako je i bilo. Pod blokadom sam odigrao 90 minuta, izgubili smo 2:0, i ja sam odmah iz svlačionice otišao na aerodrom", priča Vranješ.

Dok je Vranješ bio u Banjaluci na oporavku, Hatajsport je u četvrtak igrao meč protiv Antalijaspora. Upravo taj meč odredio je sudbinu Kristijana Atsua.

"Kristijan Atsu nije imao sreće, za razliku od mene. On je prije te utakmice otišao kod Volkana i tražio pozajmicu jer nije igrao. Trener mu je dozvolio i Atsu je već kupio avionsku kartu za London. Avion mu je bio u dva sata ujutru, odmah nakon utakmice. Međutim, Volkan ga uvodi u igru u 81. minutu", priča Vranješ.

U posljednjim sekundama meča, Atsu je postigao pobjedonosni gol iz slobodnog udarca za 1:0.

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"Slavlje je bilo neopisivo. Atsu je poslije utakmice ušao u kancelariju kod trenera i rekao: 'Šefe, neću da idem, hoću da ostanem i borim se za svoje mjesto'. Otišao je sa saigračima da proslavi gol, igrali su karte, malo popili... Kući se vratio u pola četiri ujutru. U četiri sata se zemlja srušila. Njegova zgrada je pala i on je nastradao", rekao je Vranješ i dodao:

"Naježim se i sada dok pričam. To je horor film. Najžalije mi je naše kuvarice koja je poginula sa cijelom porodicom – muž, četvoro djece, roditelji... svi su stradali. Da me taj dan na treningu nisu zaboljela leđa, ja danas ne bih sjedio ovdje i pričao sa vama", govori Vranješ u potresnoj ispovijesti.

Podsjetimo, razorni zemljotres pogodio je Tursku i Siriju 6. februara 2023. godine, odnijevši desetine hiljada života, a grad Hataj bio je jedan od najteže pogođenih.

(Telegraf)