Željko Obradović i PAO moraju da čekaju: Klipersi i Bogdanović aktivirali posebnu klauzulu

Ovog ljeta je Bogdan Bogdanović na raskrsnici, da li će ostati u NBA ligi ili je vrijeme za povratak u Evropi. Klipersi su ti koji imaju važnu ulogu u tom pitanju, pošto, na njima je da li će ponuditi novi ugovor svom saigraču i reprezentativcu Srbije.

Naime, američki mediji pišu u tome da su Bogdanović i Klipersi uspostavili dogovor vezan za aktivaciju posebne opcije u njegovom ugovoru, gdje će donošenje ove važne odluke pomeriti ipak za 29. jun, kako i kupili sebi još malo vremena.

Bogdanović je stigao u Los Anđeles Kliperse još tokom prošle sezone u trejdu iz Atlanta Hoksa.

Nije još poznato da li će Bogdanović uopšte potpisati ugovor sa Klipersima kako bi ga trejdovali dalje ili će ipak odlučiti da ne aktiviraju opciju.

Naime, ukoliko Klipersi odluče da ga ostave, oni će morati da mu plate 16.020.000 dolara za sezonu 2026/2027.

Ranije je objavljeno u evropskim medijima da je i Željko Obradović zvao Bogdana Bogdanovića u Panatnaikos.

(Telegraf.rs)