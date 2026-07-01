Logo

Богдановић код Дурента

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 06:50

Коментари:

0
Богдановић код Дурента
Фото: Tanjug/AP/Kyle Phillips

Српски кошаркаш Богдан Богдановић каријеру ће наставити у Хјустон Рокетсима.

Богдановић је као слободан играч договорио једногодишњи уговор са екипом из Тексаса, преноси ЕСПН.

Како наводи добро обавјештени НБА инсајдер Шемс Чаранија, челници Рокетса су током прве вечери прелазног рока интензивно радили на ангажовању искусног бека и успјели да га убиједе да прихвати понуду.

Богдановић тако улази у своју десету сезону у НБА лиги, у коју стиже као један од најискуснијих шутера доступних на тржишту и играч са богатим плеј-оф искуством.

Саиграч у новом тиму ће му бити прослављени Кевин Дурент, као и "бејби Јокић" Алперен Шенгун, те Амен Томпсон који чине осовину тима.

Српски репрезентативац је током досадашње НБА каријере наступао за Сакраменто Кингсе, Атланта Хоксе и Лос Анђелес Клиперсе, а сада ће покушати да помогне младом и амбициозном тиму Хјустона у борби за највише домете у Западној конференцији.

Детаљи уговора, осим да је потписан на једну сезону, за сада нису саопштени, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Богдан Богдановић

кошаркаш

Хјустон Рокетс

НБА

Коментари (0)

Више из рубрике

Екипа „3×3 Елинг Теслић” освојила је турнир А категорије у Добоју

Кошарка

Екипа „3×3 Елинг Теслић” освојила турнир А категорије у Добоју

1 д

0
Жељко Обрадовић и ПАО морају да чекају: Клиперси и Богдановић активирали посебну клаузулу

Кошарка

Жељко Обрадовић и ПАО морају да чекају: Клиперси и Богдановић активирали посебну клаузулу

4 д

0
Жељко Обрадовић се појачава из Валенсије

Кошарка

Жељко Обрадовић се појачава из Валенсије

4 д

0
Кишаркаш Игокее Урош Пауновић

Кошарка

Ново лице у Лакташима: Урош Пауновић је нови кошаркаш Игокее

4 д

0

  • Најновије

07

03

Почела "сјеча" тренера

07

01

Нетанјаху: "400 година османске владавине је завршено, било би мудро да се Ердоган смири"

07

01

Русија спушта рампу; Затварају се границе

06

57

Око 5.000 корисника у Козлуку и Локању добило струју

06

55

АТВ јутро, 01.07.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима