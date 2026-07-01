Богдановић код Дурента

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски кошаркаш Богдан Богдановић каријеру ће наставити у Хјустон Рокетсима.
Богдановић је као слободан играч договорио једногодишњи уговор са екипом из Тексаса, преноси ЕСПН.
Како наводи добро обавјештени НБА инсајдер Шемс Чаранија, челници Рокетса су током прве вечери прелазног рока интензивно радили на ангажовању искусног бека и успјели да га убиједе да прихвати понуду.
Богдановић тако улази у своју десету сезону у НБА лиги, у коју стиже као један од најискуснијих шутера доступних на тржишту и играч са богатим плеј-оф искуством.
Саиграч у новом тиму ће му бити прослављени Кевин Дурент, као и "бејби Јокић" Алперен Шенгун, те Амен Томпсон који чине осовину тима.
Free agent Bogdan Bogdanovic has agreed to a one-year deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Rockets executives recruited Bogdanovic tonight and now land an established, playoff-tested shooter for his 10th NBA season. pic.twitter.com/U68eAXWswS— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026
Српски репрезентативац је током досадашње НБА каријере наступао за Сакраменто Кингсе, Атланта Хоксе и Лос Анђелес Клиперсе, а сада ће покушати да помогне младом и амбициозном тиму Хјустона у борби за највише домете у Западној конференцији.
Детаљи уговора, осим да је потписан на једну сезону, за сада нису саопштени, преноси Б92
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
1 д0
Кошарка
4 д0
Кошарка
4 д0
Кошарка
4 д0
Најновије
Тренутно на програму