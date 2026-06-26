Жељко Обрадовић и ПАО морају да чекају: Клиперси и Богдановић активирали посебну клаузулу

Аутор:АТВ редакција
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Овог љета је Богдан Богдановић на раскрсници, да ли ће остати у НБА лиги или је вријеме за повратак у Европи. Клиперси су ти који имају важну улогу у том питању, пошто, на њима је да ли ће понудити нови уговор свом саиграчу и репрезентативцу Србије.
Наиме, амерички медији пишу у томе да су Богдановић и Клиперси успоставили договор везан за активацију посебне опције у његовом уговору, гдје ће доношење ове важне одлуке померити ипак за 29. јун, како и купили себи још мало времена.
Богдановић је стигао у Лос Анђелес Клиперсе још током прошле сезоне у трејду из Атланта Хокса.
Није још познато да ли ће Богдановић уопште потписати уговор са Клиперсима како би га трејдовали даље или ће ипак одлучити да не активирају опцију.
Наиме, уколико Клиперси одлуче да га оставе, они ће морати да му плате 16.020.000 долара за сезону 2026/2027.
Раније је објављено у европским медијима да је и Жељко Обрадовић звао Богдана Богдановића у Панатнаикос.
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