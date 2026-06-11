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Не игноришите вртоглавицу током врелих дана: Ево шта вам тијело поручује

Аутор:

АТВ
11.06.2026 08:14

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Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Током врелих љетних дана многи примјете да се осјећају исцрпљено, малаксало и без енергије, чак и када нису радили ништа напорно. Док већина такве симптоме приписује врућини, стручњаци упозоравају да се иза њих често крије нагли пад крвног притиска, стање које може изазвати вртоглавицу, замагљен вид, па чак и несвјестицу.

Зашто високе температуре утичу на крвни притисак?

Високе температуре утичу на ширење крвних судова и појачано знојење, због чега организам губи више течности него иначе. Управо зато особе које имају природно нижи крвни притисак током љета могу бити посебно осјетљиве.

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Ако примјетите да вам се при устајању врти у глави, осјећате слабост или необичан умор, могуће је да вам тијело шаље сигнал да му је потребна помоћ.

Како препознати да вам је притисак пао због врућине?

Низак крвни притисак, познат и као хипотензија, може се јавити изненада током топлих дана.

Најчешћи симптоми укључују:

  • вртоглавицу
  • малаксалост
  • замагљен вид
  • појачану жеђ
  • убрзан или неправилан рад срца
  • осјећај слабости
  • несвјестицу

Ови симптоми настају зато што организам покушава да се расхлади, а истовремено губи значајне количине течности и електролита.

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Хидратација је најважнија заштита

Када температуре порасту, тијело много брже губи воду кроз знојење.

Због тога стручњаци савјетују да течност уносите током цијелог дана, чак и када не осјећате жеђ.

Најбољи избор је обична вода, док би унос алкохола и већих количина кофеина требало ограничити јер могу додатно допринијети дехидратацији.

Посебно је важно да особе које имају низак крвни притисак увијек уз себе имају флашицу воде током боравка напољу.

Да ли со може помоћи?

Код особа које имају хронично низак крвни притисак, нешто већи унос соли може помоћи у одржавању стабилнијих вриједности.

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Со задржава течност у организму и може допринијети благом повећању крвног притиска.

Ипак, стручњаци упозоравају да се прије било каквог повећања уноса соли треба консултовати са љекаром, нарочито уколико постоје проблеми са бубрезима, срцем или повишеним притиском.

Не прескачите оброке

Током врућина многи губе апетит и једу мање него иначе.

Међутим, прескакање оброка може додатно погоршати симптоме хипотензије.

Препорука је да једете чешће, а мање оброке богате хранљивим материјама како бисте одржали стабилан ниво енергије и шећера у крви.

Устајте полако и без наглих покрета

Један од најчешћих разлога за јутарњу вртоглавицу јесте нагло устајање из кревета.

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Када дуго сједимо или лежимо, крв се задржава у доњим дијеловима тијела. Нагло устајање може изазвати краткотрајан пад дотока крви у мозак.

Зато стручњаци савјетују да након буђења прво сједнете на ивицу кревета, сачекате неколико тренутака, а тек онда устанете.

Физичка активност да, али уз опрез

Редовно кретање може допринијети бољој регулацији крвног притиска.

Шетња, пливање или лагана вожња бицикла одличан су избор током љета.

Ипак, вјежбање треба избјегавати у најтоплијем дијелу дана, нарочито између 11 и 17 часова.

Такође је важно да се организам постепено загрије прије активности и да се након вјежбања надокнади изгубљена течност.

Шта урадити када вам нагло падне притисак?

Ако осјетите изненадну вртоглавицу или слабост, реагујте одмах.

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Сједите или лезите

Први корак јесте да сједнете или легнете како бисте спријечили пад и евентуалне повреде.

Подигните ноге

Ако сте у могућности, подигните ноге изнад нивоа срца.

На тај начин подстиче се бољи проток крви ка мозгу, што може убрзати опоравак.

Расхладите тијело

Хладне облоге на челу, врату или зглобовима могу помоћи организму да се лакше избори са врућином.

Попијте воду или напитак са електролитима

Надокнада течности један је од најбржих начина да се организам стабилизује након пада притиска.

Када треба потражити помоћ љекара?

Иако су повремене епизоде ниског притиска током љета честе, постоје ситуације када је неопходно обратити се стручњаку.

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Посебно ако:

  • често губите свијест
  • вртоглавице постају учестале
  • ојсећате бол у грудима
  • имате отежано дисање
  • симптоми трају упркос одмору и уносу течности

Слушајте сигнале које вам тијело шаље

Љетне врућине представљају додатни изазов за организам, посебно код особа са ниским крвним притиском. Добра вијест је да се већина непријатних симптома може спријечити једноставним навикама - довољним уносом воде, редовним оброцима, избјегавањем наглих покрета и боравка на јаком сунцу, преноси Глас Српске.

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Када научите да препознате прве знакове упозорења, много ћете лакше заштитити своје здравље и безбрижно уживати у топлим љетним данима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

врућина

вртоглавица због врућине

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Вода

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