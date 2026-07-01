Helikopter OS BiH pomogao ugasiti požar kod Posušja

Helikopter OS BiH pomogao je ugasiti požar na Oštrcu kod Posušja, a tijekom gašenja ispušteno je 7.000 litara vode.

Požar na padinama planine Oštrc, na području opštine Posušje, ugašen je uz pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH.

Helikopter 1. helikopterskog skvadrona pomogao je vatrogascima na nepristupačnom terenu, gd‌je su se nakon izdimljavanja na pojedinim mjestima ponovno pojavljivali otvoreni plamenovi.

Let helikoptera, izviđanje požarišta i gašenje trajali su dva sata, a tijekom d‌jelovanja ispušteno je 7.000 litara vode.

Posadu su činili major Goran Rogan, kapetan posade, major Jasmin Sinanović, kopilot, stariji vodnik Danijel Erceg i vodnik Danilo Janjić, svi iz 1. helikopterskog skvadrona.

Nepristupačan teren

Požar je bio aktivan na padinama Oštrca, gd‌je je gorjela gusta borova šuma. Na terenu su bile lokalne vatrogasne postrojenja PVP Posušje i DVD Rakitno.

Zbog nepristupačnih dijelova požarišta obaviještena je i Federalna uprava civilne zaštite, jer je procijenjeno da će biti potrebna vazdušna pomoć helikoptera OS BiH.

Prema neslužbenim podacima, opožareno je oko 40 hektara površine.

Helikopter d‌jelovao nakon izviđanja

Helikopter je najprije obavio izviđanje požarišta, nakon čega je utvrđeno da postoji nekoliko tačaka na vrlo nepristupačnom dijelu do kojih vatrogasci ne mogu doći.

Nakon procjene pilota i rukovodioca akcije, helikopter je u 16:10 sati krenuo s prvim d‌jelovanjem.

Iz vatrogasnih struktura zahvalili su Oružanim snagama BiH i posadi helikoptera na pomoći u gašenju požara, prenosi Bljesak.info.